สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่

นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เตรียมจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ในรายการ "ลพบุรี มิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 1" ณ เทือกเขาโด่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 20 ม.ค.ที่จะถึงนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ด้วยเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ เป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวดิจิทัล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด อีกทั้งกระจายรายได้ลงสู่ 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างคืน และท่องเที่ยวต่อเนื่อง รวมถึงการกระจายรายได้ลงสู่ร้านอาหาร คาเฟ่ และ ร้านค้าในชุมชนต่างๆ ซึ่งจะทำให้จังหวัดลพบุรีมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องยาวติดต่อกัน 4 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567โดยบรรยากาศของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สถานที่จัดสวยงามท่ามกลางขุนเขา ที่เรียกว่าเขาโด่ ที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติคุ้นเคยในความงดงาม และนอกจากนี้ ยังได้ชมทุ่งทานตะวันที่บ้านเต็มท้องทุ่งในบริเวณใกล้ๆ กับสถานที่จัดงาน ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความงดงามไว้เป็นระลึกอีกด้วยสำหรับศิลปินที่จะมาสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิงเต็มรูปแบบ จำนวน 6 วง ประกอบด้วย โจอี้ บอย วงเคลียร์ วงพาราด็อกซ์ วง YES’SIR DAY วง ONLY MONDAY วง ONE DREAM THE COMEDIAN และ DJ มักร & Mc money rich ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกในงาน คาราวานรถ Foodtruck อาหารดีในลพบุรี และบูทอาหารต่างๆ มากมาย สนุกสุดเหวี่ยง อิ่มสบายท้องอย่างแน่นอน สำหรับช่องทางการจับจองซื้อบัตรเข้าชมสามารถตามได้ช่องทาง Facebook : Lopburi Music Festival , Line : @lopburimusicfest และ Ticketmelon:https://www.ticketmelon.com/lopb.../lopburimusicfestival2023 โทร.09-9144-9961