จันทบุรีจัดใหญ่รับนักท่องเที่ยวปลายปี งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี สภาอุตสาหกรรมจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานพันธมิตร ประกาศพร้อมเดินหน้าจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023 ) ส่งท้ายปี ตามแนวคิด จันทบุรี นครอัญมณี (Chanthaburi City of Gems) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรี ก้าวเข้าสู่การเป็น นครอัญมณีโลก คาดว่าผลการจัดงานในปีนี้สร้างเงินสะพัดภายในจังหวัดจันทบุรี กว่า 200 ล้านบาทงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023” ถือเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติของจังหวัดจันทบุรี เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” จะมีความแตกต่างและโดดเด่นกว่างานแสดงสินค้าทั่วไป เพราะเป็นการปิดเมืองจัดงาน โดยมีพื้นที่การจัดงาน ในรัศมี 1 กิโลเมตรของเมืองจันทบุรี ตอกย้ำและผลักดันจันทบุรีให้เป็นนครอัญมณีโลก และเสริมจุดแข็งด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลอยสีของโลกของจันทบุรีการจัดงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2566 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับปีใหม่ ภายในงานพบกับมหกรรมจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพดี จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 ร้านค้า ในราคาสุดพิเศษ พร้อมทั้งจุดประกายการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ผ่านกิจกรรม Gems Tour ที่จะพาเที่ยวชมเหมืองพลอยและสถานที่สำคัญของจันทบุรีนอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย อาทิ งานสัมมนาด้านการตลาดการค้าออนไลน์ การจัดสัมมนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ มากมายโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC Business Matching) บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ชมนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับรางวัล GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 นิทรรศการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาค Gems Treasure กับผลงานชุด “เสน่ห์ใต้” รวมถึงนิทรรศการเครื่องประดับจากผู้ประกอบการจันทบุรี ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบอัญมณีต้องห้ามพลาดติดตามข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.changemsfest.org หรือ Facebook@ChanGemsFest