เพชรบุรีจัดงานระดมทุน อนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวันโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด

เพชรบุรี

วันนี้( 20 ต.ค.) ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ และในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีด้วย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพชรบุรีจำนวน 8,989,584 คน ทำรายได้เป็นเงิน 24,394.65 ล้านบาท เพชรบุรีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความงดงามหลากหลาย และได้รับกล่าวถึงในระดับโลกโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ และโรงไม้แห่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้รับรางวัล New Design in Heritage Context with Special Recognition for Sustainable Development ซึ่งล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้มูลค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยจังหวัดมีนโยบายสำคัญในการยกระดับให้เพชรบุรีมีความเป็นสากล มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และมีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล”ด้านนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี แจ้งว่า “ททท. มีเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นให้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลความสุขทั้งสุขภาพกายและใจ จึงได้ร่วมกับพันธมิตรออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น อาทิ เส้นทาง Wellness Phetchaburi ส่งมอบสุขภาพดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมะและธรรมชาติ โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐาน Wellness center อาทิ ชีวารักษ์ , เพ ลา เพลิน , นาน่ารีสอร์ท และแนะนำ Spiritual Wellness แห่งใหม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ เส้นทาง Farm For Fun ส่งมอบความสุขสำหรับครอบครัว ชวนเที่ยวสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทย ไร่เพชรมาลัยกุล ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ นาบุญข้าวหอม บ้านไร่กร่าง สถานีดีจังเขาวังเคเบิ้ลคาร์ และ KRSC Kids Camp เป็นต้น”นางสาวเอิบลาภฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแนะนำกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สินค้าชุมชนแล้ว ยังแนะนำเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวตามหารสชาติของเพชรบุรี เพื่อกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้าสู่ทั้ง ๘ อำเภอของเพชรบุรี โดยททท.จะร่วมกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดา การส่งเสริมให้เพชรบุรีเป็น Happy workplace สำหรับกลุ่มทำงานที่ไม่ใช้ออฟฟิศ โดย ททท.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรม อาทิ ป่าแก่งกระจานหรือวนอุทยานเขานางพันธุรัต การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในชุมชนคนไม่เอาถ่านบ้านถ้ำเสือ และ กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเดิมด้วยเที่ยวตลาดแก่งกระจานอีโค่มาร์เก็ต ตลาดเพลา เพลินแค้มปิ้งมาร์เก็ต ทริปนั่งรถไฟไปเพชรบุรี ทริปขับรถ EV ทริปปั่นจักรยาน เที่ยว Unseen New Chapter ถ้ำโบ้ the adventure อ.เขาย้อยรวมทั้งแนะนำให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการสถานประกอบการ ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม โดย ททท.ยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ TAT STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งเป็นการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อรับดวงดาวแห่งความยั่งยืนจาก ททท. อีกด้วยด้านนางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า พาณิชย์จังหวัดมีนโยบายทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยในปีนี้จะทำงานใกล้ชิดกับ ททท.และภาคการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าชุมชน สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า GI และสินค้า BCG และสินค้านวัตกรรมของเพชรบุรีให้ก้าวไปไกลสู่ระดับโลกเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาด และการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ทั่วโลก ตลอดจนผลักดันการสร้างแบรนด์หรือชื่อเสียงให้สินค้าของเพชรบุรีด้วยมาตรฐานคุณภาพและนวัตกรรมการผลิต การใช้วัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดีในพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการ BCG ในการผลิตสินค้า และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของเด็ดเพชรพาณิชย์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรี หรือการจับจ่ายต่อเนื่องทางช่องทางออนไลน์ขณะที่นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันยังอยู่ในระหว่างการบูรณะ ทั้งในส่วนของระบบนิเวศตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะกลับมาเปิดเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ก่อนหน้านั้น จะมีการเปิดเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมกระบวนการอนุรักษ์เนื่องจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของทุกคน ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์ฯ ด้วย โดยมูลนิธิมีกำหนดเปิดตัวกิจกรรมการแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์มัทนะพาธาประกอบการแสดงและดนตรี เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี บทพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนมัทนะพาธา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นในการระดมทุน เพื่อการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์ฯ กำกับการแสดงโดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้เปิดรับสมัครสมาชิกบูรโณปถัมภ์เพื่อการระดมทุนต่อเนื่องจำนวน 109,600 รายเท่านั้น จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรักษาและสืบทอดมรดกของชาติร่วมสมัครสมาชิกดังกล่าว” รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครสมาชิกสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก เพจพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน