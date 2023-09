“โออาร์” หนุนพลังงานสะอาด เร่งติดตั้งเครื่องชาร์จ EV สิ้นปีนี้ให้ถึง 800 สถานี

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชน เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business Center หรือ OASYS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากธุรกิจค้าปลีกน้ำมันแล้ว ล่าสุดโออาร์ ยังเพิ่มธุรกิจได้ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ EV ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นอีกส่วนธุรกิจที่น่าสนใจ สอดรับกับยุทธศาสตร์การใช้พลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษของภาครัฐด้วยนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดถึงแผนธุรกิจรองรับรถยนต์ไฟฟ้าว่า ในประเทศไทยการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เติบโตเร็วมาก ทางผู้บริหารโออาร์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด และมีแผนรองรับการเปลี่ยนถ่ายการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า โดยโออาร์ ได้ติดตั้งเครื่องชาร์จ EV มาแล้วประมาณ 2-3 ปี และดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี 2565 โดยจัดตั้งฝ่ายงานขั้นมารับผิดชอบงานด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด เบื้องต้นผู้บริหารโออาร์ให้ความสำคัญมาก ที่ผ่านมาโออาร์ได้ทุ่มลงทุนติดตั้งเครื่องชาร์จ EV กับสถานีบริการ PTT Station ครอบคลุมทั่วประเทศ แม้ว่าจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดจะไม่มาก กระทั่งเมื่อยอดขายรถยนต์ EV เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การใช้บริการเครื่องชาร์จ EV ภายในสถานีบริการ PTT Station เพิ่มขึ้น และล่าสุดเมื่อไตรมาส 3 ปี 2565 โออาร์ก็เริ่มมีรายได้จากธุรกิจชาร์จรถยนต์ EV เพิ่มเข้ามานายพิมาน กล่าวแผนขยายสถานีชาร์จ EV ว่า ณ สิ้นปี 2565 โออาร์มีสถานีบริการน้ำมันที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไว้ประมาณ 100 กว่าสถานีเท่านั้น ซึ่งโออาร์ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงเร่งติดตั้งเครื่องชาร์จ EV กระทั่งล่าสุด สามารถขยาย OR EV Station Pluz ได้ประมาณ 555 สถานีแล้ว โดยวางเป้าหมายภายในปี 2566 นี้ จะติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ให้ได้รวม 800 สถานี ควบคู่กับแผนงานติดตั้งเครื่องชาร์จเพิ่มแต่ละปีให้สอดรับกับยอดขายรถยนต์ EV ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง“แผนขยายติดตั้ง OR EV Station Pluz ในอนาคตนั้น มีแผนติดตั้งเพิ่มประมาณปีละ 400 สถานี กว่า 80% จะติดตั้งอยู่ในสถานี PTT Station และที่เหลือ 20% ติดตั้งหัวชาร์จ EV อยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน โดยการขยายติดตั้ง EV Charge ในสถานีบริการน้ำมันนั้น จะพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ EV เป็นหลักและกระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” นายพิมาน กล่าวและว่าแผนติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ระยะยาวนั้น โออาร์มีแผนติดตั้งเครื่องชาร์จ ตามสถานี PTT Station ให้คล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมประชาชนใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ได้สัดส่วนถึง 30% ภายในปี 2030 และติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ที่มีหัวชาร์จเร็ว (Quick Charge) อย่างน้อย 12,000 หัวชาร์จ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดไม่ก่อมลภาวะปัจจุบันโออาร์มี OR EV Station Pluz รวมทั่วประเทศ 555 สถานี ขณะที่ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ณ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 50,000 คัน และมียอดจดทะเบียนรถยนต์ EV ใหม่ ต่อเดือนเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 5,000 คัน ซึ่งหากเทียบจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จ EV ทั้งหมด น่าจะเพียงพอกับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ณ ปัจจุบันอย่างไรก็ตามปัญหาหัวชาร์จ EV ไม่เพียงพอนั้น มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ที่มีวันหยุดหลายวัน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น หัวหิน พัทยา เขาใหญ่ ที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์มากกว่าปกติ จะเกิดปัญหาหัวชาร์จ EV ไม่เพียงพอกับความต้องการในบางช่วงได้ แต่ด้วย OR EV Station Pluz ที่มีการเชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ผู้ใช้รถยนต์ EV สามารถวางแผนการเดินทางจองคิวชาร์จไว้ล่วงหน้าได้“สถานีบริการ PTT Station ที่มีการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ EV ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตามสัดส่วนที่มียอดขายรถ EV มากกว่าภูมิภาคอื่น ภาพรวมการทำ OR EV Station Pluz ของโออาร์นั้น ต้องการทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและมุ่งสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้รถยนต์พลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันเชื่อมั่นว่าในอนาคต เมื่อสัดส่วนการใช้รถยนต์ EV มากขึ้น ก็จะทำให้กำไรจากธุรกิจ EV กลับคืนสู่โออาร์ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้านี้เช่นกัน”นายพิมาน กล่าวสำหรับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ณ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน (PTT Station) ทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,158 สถานี โดยในปี 2566 นี้มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มอีก 90-100 สถานี และมีแผนเปิด PTT Station ประมาณปีละ 100 สถานีในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ในจำนวนสถานี PTT Station 2,158 สถานีนั้นประมาณร้อยละ 15 เป็นของโออาร์บริหารจัดการเองที่สำคัญกว่า 85% เป็น PTT Station ของดีลเลอร์ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการให้ประชาชน หรือเอกชนรายย่อยในต่างจังหวัด มีส่วนร่วมเป็นเจ้าปั๊ม PTT Station เพื่อทำธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้านคาเฟ่อเมซอน คือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงสถานีบริการน้ำมันที่จะเปิดใหม่นั้น กว่าร้อยละ 85 เป็นสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่