ท่องเที่ยวกีฬานครพนมเปิดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์เน้นใช้ประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ลานพนมนาคา อ.เมืองนครพนม นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทกจ.) นครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่น โดยมีนางแสงมณีจรรก์ เพชรสังหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน รองนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธีเปิดฯนางสาวปวริศา สุขมาก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จ.นครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนเลียบฝั่งแม่น้ำโขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ เช่น พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดโพธิ์ น้ำตกตาดขาม แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำสงครามเชื่อมโยงแม่น้ำโขง หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ และอื่นๆ อีกมากมายอีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน เช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมชนเผ่าไทนคร งานนมัสการพระธาตุพนม อีกทั้งยังมีชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย คือ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทอีสาน ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทแสก ผู้ไท ไทข่า ไทกวน ไทโส้ ไทตาด ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป้าหมายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานที่ สินค้า และกิจกรรมการท่องเที่ยว สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศษฐกิจของจังหวัดนครพนม ส่งผลให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมจึงได้จัดทำโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง ของจังหวัดนครพนม ให้ตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ส่งผลให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น