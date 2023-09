“Speed Queen by VJ Group” ทุ่มเปิดสำนักงานขอนแก่น รุกตลาดร้านสะดวกซักภาคอีสาน

วันนี้ (9 ก.ย.) บริษัท วีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด หรือ สปีดควีน บาย วีเจกรุ๊ป (Speed Queen by VJ Group) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสำนักงานขอนแก่น บริเวณริมถนนกสิกรทุ่งสร้าง เยื้องที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายไมค์ ฮอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสำนักงานขอนแก่น และลูกค้าร่วมในพิธีเปิดสำนักงานสำหรับสปีดควีน บาย วีเจกรุ๊ป สำนักงานขอนแก่น เป็นสำนักงานขายติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูงแบรนด์ Speed Queen กับลูกค้านักลงทุนในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ต้องการเปิดร้านสะดวกซัก ให้คำปรึกษา โดยมีช่างบริการติดตั้งเครื่องซักผ้า มีบริการหลังการขาย ในลักษณะครบวงจร พร้อมกับเปิดร้านสะดวกซักขนาดใหญ่ ให้บริการลูกค้ารายย่อยในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ใช้บริการสะดวกซัก บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ริมถนนกสิกรทุ่งสร้างนายไมค์ ฮอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่าสำนักงานขอนแก่น จะให้บริการลูกค้านักลงทุนที่สนใจเปิดร้านสะดวกซักในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นในภาคอีสานทั้งหมด โดยสาขาขอนแก่นจะให้คำปรึกษาการลงทุน การบริหารจัดการร้าน มีทีมช่างบริการติดตั้งเครื่องซักผ้า บริการหลังการขาย พร้อมรับประกันเครื่องยาวนานถึง 3 ปี ซึ่งการลงทุนมีความยืดหยุ่นตามจำนวนเครื่องซักผ้า โดยมีงบประมาณแค่ 1.5 ล้านบาทก็สามารถเปิดร้านสะดวกซักได้แล้วสาเหตุที่เลือกเปิดสำนักงานที่จังหวัดขอนแก่น มองว่าตลาดร้านสะดวกซักในภาคอีสานโตเร็วมาก และยังสามารถเติบโตได้อีก ทั้งงานบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม จังหวัดขอนแก่นเป็นทำเลที่ดีเป็นศูนย์กลางที่จะจัดทีมช่างกระจายออกไปให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วสะดวกกว่าจุดอื่น โดยใช้เงินลงทุนกว่า 4 ล้านบาท ติดตั้งเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่สุดเพื่อให้บริการลูกค้าหน้าร้าน พร้อมสำนักงานให้บริการคู่ค้าในจุดเดียวกันจุดแข็งของ Speed Queen by VJ Group คือเป็นเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันได้จัดตั้งทีมงานบริการลูกค้า ทีมช่างให้บริการกับคู่ค้าได้รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเปิดสำนักงานในหัวเมืองต่างๆ ที่ทองหล่อ (กรุงเทพมหานคร) หาดใหญ่ ภูเก็ต และล่าสุดเปิดสำนักงานขอนแก่น โดยให้บริการลักษณะแฟรนไชส์ แต่ไม่ใช่แฟรนไชส์ รายได้ลูกค้ารับเต็ม 100% ที่สำคัญมีบริการหลังการขายด้วย จึงมีคู่ค้าสนใจเปิดร้านสะดวกซักกับ Speed Queen by VJ Group ล่าสุดมากกว่า 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศ จากร้านสะดวกซักที่มีทั้งหมดกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้ธุรกิจร้านสะดวกซัก ยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก ทั้งมีแผนจะเปิดสำนักงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีสานใต้ โดยทาง Speed Queen by VJ Group มองว่าจะมีร้านสะดวกซักเกิดขึ้นรวมกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2566 นี้ ตามพฤติกรรมของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนหันมานิยมเครื่องซักผ้าคุณภาพสูง