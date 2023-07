ททท.นำผู้ประกอบการอีสานตอนบน สำรวจแหล่งเที่ยวชลบุรี เชื่อมโยงท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 18–21 กรกฎาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และททท.สำนักงานอุดรธานี ร่วมกันผนึกกำลังพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เร่งทำการตลาดเชิงรุกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เสนอขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากพื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยจัดการเดินทางนำผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เชื่อมโยงสู่พื้นที่ชลบุรี ด้วยแนวคิด “สายมู สู่ทะเล”ภายใต้โครงการ The Link Local to Global เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Domestic to Domestic ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ของจังหวัดชลบุรี “เกาะแห่งรัก(ษ์)...ที่สีชัง” เพื่อสามารถนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมายของพื้นที่นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา เปิดเผยว่า กิจกรรมการเดินทางเชื่อมโยงสายมู สู่ทะเลครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค จากภาคอีสานมายังภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ตลอดจนให้ผู้ขายจากชลบุรีมีโอกาสนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกัน on-site กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในงานส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจรูปแบบ Business to Business (B2B) “Pattaya Travel Mart 2023” เพื่อสามารถกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยวหลังจากที่ไม่ได้พบกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดมากกว่าพันล้านบาท ทั้งนี้คณะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ พระจุฑาธุชราชฐาน ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเล ณ เกาะสีชัง รับประทานอาหารอาหารทะเลสดๆ รสชาติอร่อยริมทะเลบรรยากาศชิลๆ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนในพัทยาด้านนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ประกอบการจากชลบุรียังจะได้มีโอกาสอัพเดทสินค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ใหม่ๆ คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้าง LODIL เครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการขาย พัฒนา และยกระดับสินค้าให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวจากภาคอีสาน อันนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันททท.สำนักงานอุดรธานี ก็มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยแนวคิด “ชวนข้าวหลาม มายามข้าวจี่” ภายใต้โครงการ the Link ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภาคเช่นกัน โดยการนำนิคมอุตสาหกรรม Expat สื่อมวลชนจากชลบุรี เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ “นคราธานี” ซึ่งถือเป็นการเสนอขายเชิงรุกไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพและกลุ่ม First visit ใหม่ๆในภาคตะวันออก ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียงในอนาคตต่อไป