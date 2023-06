“แม่ฮ่องสอน”ระดมพลังดัน 18 แหล่งท่องเที่ยวดัง ต่อยอด“ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว”หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

ในการประชุมคณะทำงานประเมินเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอแผนการประเมินแหล่งท่องเที่ยวใน 7 อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในอนาคตในการเตรียมปรับปรุงและประเมิน 18 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย อำเภอปาย จุดชมวิวหยุนไหล บ้านสันติชล วัดน้ำฮู น้ำพุร้อนไทรงาม ปายแคนยอย หรือกองและ และถนนคนเดินปาย ,อำเภอปางมะผ้า จุดชมวิวกิ่วลม บ้านจ่าโป่ ถ้ำลอด ,อำเภอเมือง บ้านรักไทย และปางอุ๋ง ,อำเภอขุนยวม ทุ่งบัวตองแม่อูคอ วัดต่อแพ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไทย ญี่ปุ่น ,อำเภอแม่ลาน้อย บ้านห้วยห้อม และบ้านแม่ละอูบ ,อำเภอแม่สะเรียง อยู่ระหว่างสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ,อำเภอสบเมยจุดชมวิวทะเลหมอกกอเซโล และดอยพุ่ยโคว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ททท.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goal) ตามนโยบายของนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Develop ,ent Goal : SDG)โดยเน้นบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง ได้แก่1.) ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น Building sustainable cares and supporting local Economies in tourism.2.) ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Sustainable tourism destinations and local Communities.3.) การคำนึงถึงความปลอดัยในภาคการท่องเที่ยว Safety and Security in tourism.โดยมีแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา และร่วมหาแนวทางปรับปรุง บนพื้นฐานการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเสนอขายเชิงประสบการณ์ (Sustainable Travel Experience) และส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Low Carbon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนสินค้าจากชุมชนและต่อยอดการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านการตลาด และกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมเชิงกีฬาเช่น นำตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปกะเหรี่ยงคอยาว เป็นของที่ระลึก หรือเป็นถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเชิงท่องเที่ยว อาทิ วิ่งเทรล วิ่งมาราธอน อีกทั้งยังร่วมกับชุมชนในการรักษาความเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ เช่น การเดินทางปลอดภัย อาหารปลอดภัยและล่าสุดได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจทดสอบสินค้า-สร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง” อ.เมืองแม่ฮ่องสอน Community Based Tourism ที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือของสมาชิกในชุมชนเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ นำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนซึ่งปี 2565 "บ้านห้วยปูแกง"" ได้รับมอบประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ซึ่ง Green Destinations Foundation หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซสำหรับชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้มากที่สุด นั่งเรือข้ามฟากและเดินชมชุมชนที่สะอาด ไม่มีขยะ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมทำที่ระลึกจากฝีมือเราเอง หรือช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยการอุดหนุนสินค้าชุมชนอาทิ ทำงานหัตถกรรมตุ๊กตาไม้แกะสลักจากเศษไม้เป็นรูปชาวกะเหรี่ยงคอยาว การทอผ้าด้วยมือตามแบบภูมิปัญญาโบราณ ร่วมรักษาชุมชนโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ (เก็บขยะที่เราผลิตออกมาจากชุมชน) จิบกาแฟสดตามสไตล์ชุมชนที่อาจมีรูปแบบการชงที่แตกต่างจากที่อื่นในรูปแบบเรียบง่ายแต่ลงตัว ถ่ายภาพสวย ๆ กับชาวกะเหรี่ยวคอยาว (กะยัน หรือประด่อง หรือ ปั๊ดตอง) แล้วแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมาย Meaningful Travel ผ่านโลกออนไลน์