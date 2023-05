ไออาร์พีซี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุเมืองระยอง ครั้งที่ 7 “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก”

ทั้งนี้ ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป





เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม DIY : Do it yourself “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก” จากวัสดุเสื้อและกางเกงที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง เพื่อสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับชุมชน