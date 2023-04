เชียงใหม่ยอมรับสถานการณ์ฝุ่นควันปี66สุดเลวร้ายตรวจพบวันค่ามลพิษอากาศเกินมาตรฐานสูงที่สุดในรอบ5ปี

วันนี้(28 เม.ย.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศเชียงใหม่ คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังมีฝุ่นควันปกคลุมอยู่ทั่วตัวเมือง แต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเบาบางเจือจาง และสามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้ติดต่อกันหลายวันแล้ว ถึงจะไม่ชัดเจนเต็มที่ก็ตาม อย่างไรก็ตามถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ฝุ่นควันหนาทึบจนมองไม่เห็นยอดดอยต่อเนื่องนานเป็นเดือน ส่วนจุดความร้อนจากการเผานั้น พบว่าวานนี้(27 เม.ย.66) ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 38 จุด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุด จากทั้งหมด 158 จุดที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 63,51, 39,80,88 และ43 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 124 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 44.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 5 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 180 US AQI ,อันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 152 US AQI ,อันดับ 3 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 146 US AQI และอันดับ 4 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 131 US AQIขณะเดียวกันวันนี้(28 เม.ย.66) นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำวัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากทั้ง 25 อำเภอ โดยที่มีการรายงานในที่ประชุมว่าเช้าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนลดลงเหลือเพียง 14 จุด ประปรายในแต่ละอำเภอ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้อำเภอเชียงดาว เฝ้าระวังและตรึงกำลังในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ด้วยในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบว่ามีการเกิดจุดความร้อนและเกิดไฟเป็นวงกว้าง ซึ่งคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผา และล่าสัตว์ด้านค่าคุณภาพอากาศ ณ เวลา 07.00 น.วันนี้(28 เม.ย.66) พบว่าทุกสถานีตรวจวัดของจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยอยู่ที่ประมาณ 31-46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง-คุณภาพดี ขณะที่จังหวัดข้างเคียงก็มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 94 วัน ซึ่งสูงที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในห้วงเดือนพฤษภาคมยังคงมีความแห้งแล้ง จึงขอให้ทุกอำเภอมีการกำชับและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งยังคงมีความจำเป็นในพื้นที่ทำกิน โดยขอให้มีการจัดสรรช่วงเวลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นควันสะสมเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ขณะที่ในวันที่ 1 พ.ค.66 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปี 2566 เพื่อนำไปสู่การถอดบทเรียนในระดับพื้นที่และในระดับจังหวัดต่อไป.