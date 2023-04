กระทรวงพลังงานจัดประกวด The Young Energy Designer Award 2023

วันนี้ (25 เม.ย.) ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประชุมการประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักศึกษา อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ สนใจในโครงการดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ว่า เวทีแห่งนี้เป็นเวทีการประกวดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานของเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไข ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อชุมชนส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืนสืบไป การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ได้จัดการประกวดขึ้นเป็นปีแรก และได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด 4 ครั้งทั่วประเทศ ครั้งแรก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ กรีนนิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และครั้งสุดท้าย กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนดร.อภิรดี กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการชี้แจงครั้งแรก กลุ่มเป้าหมายทางภาคอีสานจากสถาบันศึกษากว่า 300 แห่ง เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวด The Young Energy Designer 2023 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1-2 หรือเทียบเท่า สำหรับการชี้แจงจะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และ กทม.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.com เพจเฟซบุ๊ก The Young Energy Designer หรือโทร.0-2184-2728-32 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.2566