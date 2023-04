ฝนตกช่วย! ฝุ่นควันเชียงใหม่เบาบางลงทำมองเห็น "ดอยสุเทพ"-คนหายใจโล่งปอดขึ้นเยอะ

วันนี้ (24 เม.ย. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า พายุฝนและลูกเห็บที่ตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ส่งผลดีทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายลงมาก โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐานหรือเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ขณะที่ฝุ่นควันที่เคยปกคลุมหนาทึบทั่วทั้งตัวเมืองนานนับเดือนนั้น พบว่าเจือจางเบาบางลงไปจนสามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้แล้ว ส่วนจุดความร้อนจากการเผานั้น พบว่าวานนี้ (23 เม.ย. 66) ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 23 จุด จากทั้งหมด 518 จุดที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 76, 59, 41, 63, 100 และ 63 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 109 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 38.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 5 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 149 US AQI, อันดับ 2 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 128 US AQI, อันดับ 3 ฮ่องกง 118 US AQI และอันดับ 4 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 117 US AQI