มรภ.รำไพพรรณี ร่วมเปิดงานสถาบันอาเซียนศึกษา-ศูนย์ไทยศึกษาและการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้ร่วมในพิธีเปิดสถาบันอาเซียนศึกษา-ศูนย์ไทยศึกษา และร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The Fifth Belt and Road Forum on Education Cooperation with ASEAN Countries) ซึ่งจัดโดย Haikou University Of Economics, China ที่​สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยในอาเซียนจาก 12 ประเทศเข้าร่วม