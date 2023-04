คนแห่เล่นสาดน้ำสงกรานต์สุดคึกคักรอบคูเมืองเชียงใหม่หลังอัดอั้น3ปี-แม้ฝุ่นควันยังรุนแรงแต่ไม่อาจขัดขวาง

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(13 เม.ย.66) บรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ เริ่มเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงสาย โดยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากต่างพากันออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ทั้งที่ปกหลักเล่นอยู่ตามจุดต่างรอบคูเมืองเชียงใหม่ เช่น ประตูท่าแพ เป็นต้น และขึ้นท้ายรถยนต์กระบะพร้อมอุปกรณ์การเล่นน้ำขับตระเวนไปรอบคูเมืองและจุดต่างๆ ทั่วตัวเมือง ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนค่อนข้างหนาแน่นและการจราจรติดขัด ซึ่งบรรยากาศการเล่นน้ำในปีนี้ถือว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่เงียบเหงาไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่นั้น นอกจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาเล่นน้ำกันจำนวนมากแล้ว ขณะเดียวกันยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ต่างพากันจับจองพื้นที่ตั้งแผงขายของเต็มตลอดทั้งสองข้างทางรอบคูเมืองด้วย ทั้งอาหารการกิน อุปกรณ์เล่นน้ำอย่างถังน้ำ ปืนฉีดน้ำ ซองกันน้ำมือถือ และหมวกกันแดด ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้พื้นที่โดยรอบคูเมืองห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจตรากวดขันด้วย ซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่ายรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและมลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงอยู่ในระดับที่รุนแรงและค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อมูลจาก GISDA รายงานว่าวันที่ 12 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 399 จุด จากทั้งหมด 1,685 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 207 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 156.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 548 US AQI ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 204 US AQI ส่วน อันดับ 4 ได้แก่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 194 US AQI และอันดับ 5 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 192 US AQI