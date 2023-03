พีทีที สเตชั่นเดินหน้าจัด “ตลาดเติมสุข”ส่งเสริมรายได้เกษตรกรปลุกการใช้จ่ายในชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิด “ตลาดเติมสุข” พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนครซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำรูปแบบตลาดนัดที่ผู้คนชื่นชอบมารวมกับโครงการด้านชุมชน ตามที่ พีทีที สเตชั่นมีจุดยืนการดำเนินธุรกิจ "เติมเต็มทุกความสุข" โดยการสร้างความสุขให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสุขให้ผู้คน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Living Communit) และเป็นผู้นำสถานีบริการที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาได้นำร่อง จัดกิจกรรม "ตลาดเติมสุข" ที่พีทีที สเตชั่น มาแล้ว จำนวน 4 สถานี ใน 4 จังหวัดนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ พีทีที สเตชั่น ต้องการมุ่งเน้นตอบโจทย์แนวคิด ความเป็นศูนย์กลางชุมชน และเป็นผู้นำสถานีบริการที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง เราจึงเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรมเพื่อที่เข้าถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานีบริการ ทั้งนี้แนวคิดความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Living Community) ของ พีทีที สเตชั่น ตามที่ตั้งเป้าไว้เกิดขึ้นได้จากหลากหลายกิจกรรมดีๆ ที่จะให้ความสำคัญทั้งประชาชนในพื้นที่โดยรอบ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกด้วยโดยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2564 ผ่านโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน อาทิ "โครงการแยก แลก ยิ้ม"ด้วยการตั้งจุดตัดแยกขยะ ณ พีทีที สเตชั่น โดยแยกตามประเภทของขยะ และคัดเลือกนำขยะที่มีมูลค่าไปขายเพื่อนำเงินมาสะสมแล้วตอบแทนกลับคืนชุมชนผ่านการมอบเป็นอุปกรณ์กีฬา หรืออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในชุมชน หรือ "Zero Waste" โครงการนำร่องในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในพีทีที สเตชั่นช่วยลดการปล่อยก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกจากการขนถ่ายขยะและจัดการขยะได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นโครงการที่ได้ใกล้ชิดชุมชน และยังสร้างความสุขรอยยิ้มร่วมกันสำหรับ "ตลาดเติมสุข" พีทีที ลเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร จะเป็นรูปแบบตลาดที่เน้นถึงความเป็นท้องถิ่นไทย ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ขายได้มีโอกาสนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในงาน สินค้าส่วนมากจะสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีท้องถิ่นไทยรูปแบบพื้นบ้าน ดึงดูดให้ผู้คนในพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยโดยงานจัดระหว่าง 2-4 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 - 21.00 น. ณ พีทีที สเตชั่น สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จ.สกลนคร.