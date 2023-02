ม.บูรพาเปิดตัวแพลตฟอร์ม We Enjoy Digital รองรับผู้สูงอายุสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา ​-

ภายในงานยังได้รับความเมตตาจาก พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ (ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม We Enjoy Digital สู่เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย”

วันนี้ (21 ก.พ.)​ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม We Enjoy Digital of the Elderly Wisdom Festival 2023 ในมิติกิจกรรม We Enjoy Digital Platform Community Healthy Food และเปิดตัวแพลตฟอร์ม We Enjoy digital ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อสืบสานภูมิปัญญาอาหารสุขภาพ” ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี​โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ รวมทั้งอาจารย์ ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายมงคล ยังทนุรัตน์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมสู่การขับเคลื่อนทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยคลิปเรื่องเล่าภูมิปัญญาอาหารสุขภาพไปโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศได้โดยง่ายและยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมในพิธีเปิดงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” โดยอาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์ ประจำสาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งผู้นำเครือข่ายโรงเรียน ชมรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ และผู้สูงอายุที่สนใจ และนักวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์อีกด้วย