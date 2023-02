สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือร่วมหลายภาคส่วนปลุกสังคมต้านภัยข้อมูลปลอม

ระยอง

โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "How to Stop Fake - Spread Facts for safe Thai society ?" ซึ่งเป็นการเสวนาจากมุมมองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่ออาวุโส ผู้แทนสื่อส่วนภูมิภาค ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนเยาวชน ผู้แทนภาคประชาชน อาทิ น.ส.ชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14- 17 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้จับมือร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดกิจกรรมปลุกสังคมต้านภัยข้อมูลปลอม ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม (Stop Fake, Spread Facts) ให้กับภาคประชาสังคม เยาวชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยองรวมทั้งสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสื่อมวลชนและประชาชนหลักสูตร"How to Stop Fake and Fact Check Telling"และเพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตระหนักถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมถึงคุณธรรม และสร้างความร่วมมือในการหยุดข่าวปลอม.