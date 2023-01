ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

ราชบุรี - ผู้ประกอบการตลาดน้ำดำเนินสะดวกพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศสร้างงานสร้างรายได้ ในช่วงเทศกาล ตรุษจีน สงกรานต์ พร้อมป้องกันตัวเองไม่หวั่นโควิควันนี้ (10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ได้ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Covid Zero) โดยผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มวันที่ 8 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ทำให้ชาวจีนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาผู้ประกอบทั้งเรือยนต์และเรือพายจำนวนมาก ไปประกอบอาชีพอื่น เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ ทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างทางยุโรปเข้ามาทำให้ทำให้ผู้ประกอบการณ์เริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะประเทศจีนยกเลิกนโยบาย Covid Zeroขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการต่างเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว นักท่องเที่ยวจีนมีกำลังซื้อมากจะทำให้เศรษฐกิจในตลาดน้ำดำเนินสะดวกแห่งนี้ดีขึ้นส่วนทางด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 จะเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ป้องกันตัวเองด้วยการฉีดวัคซีน ใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่และการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตลอดเวลานายแก้ว ปลั่งแสงไพฑูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เจ้าของเรือไฟฟ้าลำแรกของตลาดน้ำดำเนินสะดวก เผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น ชาวจีนที่กำลังจะเข้ามา ยังไงก็ยังดีกว่าที่เขาไม่มา เศรษฐกิจมันถดถอยมาตั้ง 3 ปีแล้ว ขณะนี้ก็เริ่มดีขึ้น สิ่งที่สำคัญ ต้องช่วยกันระวังสวมหน้ากากอนามัย ช่วยกันป้องกันทำให้หนักกลายเป็นเบาได้ ที่สำคัญพวกเราต้องระวังกันเอง ช่วยกันใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด จะทำให้ทุกอย่างเบาลง ถ้ากลัวเราก็เดือดร้อนแน่นอน ที่ผ่านมันเงียบสนิทกันมานาน 3 ปีมาแล้ว ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วถ้าจีนเข้ามาอีกก็จะดีขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนสำหรับ นางวรรณา ก่อทรัพย์สิน เจ้แป๊ว ตลาดน้ำดำเนินสะดวก กล่าวว่า การท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สถานการณ์เริ่มดีขึ้น เวลานี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลกเริ่มเข้ามาเที่ยวแล้ว มีเพียงแค่ประเทศจีนเท่านั้นที่ยังไม่เข้ามา เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาเราไม่กังวลอะไร ตั้งแต่เปิดตลาดมา เราป้องกันตัวเองกันมาตลอด และให้พ่อค้าแม่ค้า ดูแลตัวเองกันให้ดี อย่าประมาท เราเป็นแนวหน้า คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องดูแลตัวเอง เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ที่สร้างงานสร้างรายได้ ในพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่มีมากว่าร้อยปีแล้วนางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยว ในเรื่องสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ (DO / Don't) ขอความร่วมมือในการรักษามาตรการป้องกัน COVID 19 คือ D-M-H-T-T-A ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวให้ มีความสะอาด ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสำคัญที่สุดทุกคนต้องท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย Safety first ไม่ว่าการเดินทาง ที่พัก อาหารการกินนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การกลับมาของนักท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal มีการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ ให้ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจวิถีชีวิตคนอยู่กับสายน้ำแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเป็นมาทางประวัติศาลตร์ถึง 2 รัชกาล มีเอกลักษณ์และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีการสัญจรทางเรือ จนมีซอยคลองถึงสองร้อยคลองและเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่รู้จักในระดับโลก ที่เราจะเห็นชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุสามารถแจ้งได้ที่ 1155 จะประสานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ให้ทางบริษัททัวร์ สถานทูต หรือญาติของนักท่องเที่ยวได้ทราบ ท่านใดพบนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ