"ทีมไทยแลนด์" แถลงข่าวจัดแข่งเต้นระดับโลก "UDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2023" ที่ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

โดย UDO : THE UNITED DANCE ORGANISATION คือองค์กรการเต้นสตรีทแดนซ์จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดการแข่งขันเต้น Street Dance UDO WORLD CHAMPIONSHIP ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 และมีสมาชิกจาก 30ประเทศ ที่มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมานานกว่า15ปี

วันนี้ (9 ม.ค.)​ นายศรุต รัตนะวลีลิขิต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน "UDO ASIA PACIFIC STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2023" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย. 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การ​บริหารส่วน จ.ชลบุรี, นายปิยะณัฐ ทิมกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง​ศรีราชา และทีมบริหาร UDO Thailand Director of UDO Thailand ที่ประกอบด้วย นายณรณกฤต ไกรกิจราษฎร์, นายพงศ์สิริ วัฒนะสิริภักดี และ Mr.JARVEY DELA PAZ เข้าร่วมและใน 2565 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันที่เมืองแบล็คพูล ประเทศอังกฤษ และประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ36รางวัล รวมถึงยังสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรุ่น Ultimate Advance ถือเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของรายการ ทำให้ทั่วโลกรับรู้ถึงศักยภาพในอีกด้านของเยาวชนไทย และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เป็นอย่างมากภายในงานยังมีทีมโชว์พิเศษการันตีรางวัลแชมป์ประเทศไทย จากการแข่งขัน UDO ACADEMY THAILAND CHAMPIONSHIPS 2022 ทั้งทีม The Boss จากสถาบัน Boss Dance Studio พัทยาและ I DASS ALL OUT จากสถาบัน IDS.DANCE STUDIO ชลบุรี ร่วมแสดงความสามารถอีกด้วย