โต้โผงาน “เลอแทป พิษณุโลก ตูร์ เดอ ฟรองซ์” ยันได้สิทธิ์ถูกต้อง เดินหน้าจัดต่ออีก 2 ปี

กรณีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดงานปั่นจักรยานนานาชาติ L' ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 ที่พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก สร้างผลกระทบด้านจราจรและไม่คุ้มค่านั้นล่าสุด ดร.พันธ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์/รองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งเอกสารชี้แจงว่า การจัดงานครั้งที่ผ่านมา บริษัท Amaury Sport Organisation (A.S.O.) ได้ให้สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ หรือ TIEFA โดยนายบุญเพิ่ม เป็นผู้รับลิขสิทธิ์จัดงาน L’ Etape Phitsanulok by Tour De France ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565ขณะที่ก่อนหน้านี้ (31 มกราคม 2565) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ พิษณุโลก ระบุว่าตามที่ Amaury Sport Organisation (A.S.O.) ร่วมกับ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทย แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดงาน หลังจากสำรวจความพร้อมใน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี และขอนแก่น เมื่อวันที่ 18-24 ธ.ค. 64 จึงได้คัดเลือกพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน L’ Etape Thailand by Tour De Franceดร.พันธ์ทิพากล่าวว่า การจัดงานปั่นจักรยานเมื่อเร็วๆ นี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์" (L' Etape Thailand by Tour De France) ใช้คำว่า Phitsanulok แทน THAILAND เพื่อสร้างชื่อให้พิษณุโลกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีการเปลี่ยนแปลง จากบริษัท มูฟ เอเซีย จำกัด ผู้จัดงานครั้งแรกที่ระบุไว้ตามเอกสารถึงผู้ว่าฯ มาเป็นสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ (TIEFA) แทน โดยมีนายบุญเพิ่ม เป็นนายกสมาคมฯส่วนการจัดงานของ จ.อุดรธานี ซึ่งใช้ชื่องาน “เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์” (L'Etape Thailand by Tour De France) นั้นไม่ขอก้าวล่วง แต่ยืนยันว่า “พิษณุโลก” ยังคงได้รับสิทธิ์การจัดงาน L’ Etape Phitsanulok by Tour De France ต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า ตามที่ได้สิทธิ์มา 3 ปี