ตุ๋นเปื่อย!? “เลอแทปพิษณุโลกฯ ตูร์ เดอ ฟรองซ์” เกมลวงระดับชาติ-ส่อไร้ใบรับรองลิขสิทธิ์

งานปั่นจักรยานนานาชาติ L'ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 ที่ออกสตาร์ทจากพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จบไปแล้วเมื่อวานนี้ (4 ธ.ค. 65) ซึ่งผลการแข่งขันระยะ 166 กม. ประเภทชาย เป็นของ เชน กู๊ดฮิว นักปั่นชาวออสเตรเลีย เวลา 4.08.55 ชม. อันดับ 2 เวลา 4.08.59 ชม.คือ อเล็กซ์ เดสทริบอยส์-ชูดรอย ชาวฝรั่งเศส เจ้าของแชมป์ “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟรองซ์ พังงา” 2022แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบ โดยเฉพาะชาวเมืองพิษณุโลกที่ยังคงรุมด่าทอถึงปัญหารถติดเป็นเวลานาน (วานนี้) ผู้จัดงานไร้ประชาสัมพันธ์ ทั้งๆ ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ ประตูสู่ภาคเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะกราบไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชบนเส้นทางนักปั่น (ถนนหลวงสาย 12) เกิดอาการเซ็งสุดขีดคนในสังคมออนไลน์ต่างค้นหาสาเหตุรถติดและที่มาของคนจัดงานปั่นจักรยานครั้งนี้ มีการแชร์ข้อความ ระบุว่า..วันเสาร์ (3 ธ.ค. 65) เวลา 19.42 น. เจอคุณ ก. เจ้าของบริษัท Amaury Sport Organisation (A.S.O.) เจ้าของลิขสิทธิ์ L’ Etape Thailand by Tour De France ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายธง ซอยเจริญผล คุณ ก.บอกว่ามาเที่ยวพิษณุโลกมารับประทานอาหาร เป็นแขกที่ คุณ ป.เชิญมา และไม่เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลปั่นจักรยานทางไกล เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟรองซ์ 2022 ( L’ Phitsanulok by Tour de France 2022)..คุณ ก.บอกว่า คุณ ป.จัดเอง ไม่เกี่ยวกับคุณ ก. ซึ่งคุณ ก.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ของประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ L’ Etape Thailand by Tour de France เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งในครั้งนี้ทางฝรั่งเศสตัดสินให้จัดที่จังหวัดอุดรธานีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแชร์เผยแพร่เอกสารลับ..ผู้ว่าฯอุดรธานีเชิญประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์" (L'Etape Thailand by Tour De France) ปี 66 ระบุสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามรับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานเลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์ (L'Etape Thailand by Tour De France) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีระยะเวลาจัดงาน 3 ปี ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 เว้นระยะการจัดงานในปี 2564 เนื่องจาก COVID-19 และปี 65 จัดขึ้นที่จังหวัดพังงา 13-15 พฤษภาคม 65และบริษัท Amaury Sport Organisation (A.S.O.) เจ้าของลิขสิทธิ์ L'Etape Thailand by Tour De France บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด เจ้าของสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทยและ สสปน.ให้จังหวัดอุดรธานีได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานเลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟรองซ์ (L'Etape Thailandby Tour De France) กำหนดจัดงาน 26 กุมภาพันธ์ 66ซึ่งทำให้ผู้คนที่เห็นเอกสารลับ-ข้อความที่แชร์ในโลกโซเชียลฯ ต่างสงสัยว่าแล้วพิษณุโลกที่อ้างว่าได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพ “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์ เดอ ฟรองซ์” เป็นเวลา 3 ปี (2022-2024) เพราะมีจุดเด่นและอัตลักษณ์ของจังหวัด เมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ดึงดูดนักปั่นจากทั่วโลกร่วมแข่งขัน ก้าวสู่การเป็น World Cycling Destination จริงหรือไม่!?..หากได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจริง ระดับผู้ว่าฯ จังหวัดพิษณุโลกต้องเรียกเอกสารยืนยัน เพื่อให้ชาวพิษณุโลกเดินหน้าต่อพร้อมเป็น "เมืองแห่งการปั่นจักรยาน" ต่อไป หรือจะยอมแพ้ เพราะมือไม่ถึงจัดระดับประเทศ!?ขณะที่การจัดงานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 โดย ป.ที่เป็นโต้โผใหญ่ ใช้ “ออแกไนซ์ “รับงานอีเวนต์ในนาม สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย ถูกตั้งข้อสังเกตว่า..อาจไม่ใช่ของแท้นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตคำว่า” L'Etape Thailand by Tour De France” กับคำว่า” L'Etape Phitsanulok by Tour De France 2022” นั้นแตกต่างกัน ข้อเท็จจริงคือ ผู้ได้รับสิทธิ์จาก "ตูร์เดอฟรองซ์" จะต้องใช้ชื่อประเทศเท่านั้น ไม่สามารถใช้เมือง กรณีใช้ชื่อ เมืองพิษณุโลก นั้นถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกฉะนั้นผู้ที่จัดงานใช้คำดังกล่าวย่อมรู้ดีว่าจังหวัดใดคือ ผู้ได้รับสิทธิ์ตัวจริง และจังหวัดใดคือตัวหลอก ที่ตั้งบริษัทซ้อนขึ้นมาเพื่อให้ออแกไนซ์รับงาน แอบอ้างคำ "ระดับนานาชาติ" ขณะที่นักปั่นต่างชาติแท้ๆ มาเพียงบางตา แค่หลักร้อยคน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลักพันคน แต่กลับไม่ได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนของรัฐในจังหวัดพิษณุโลกรับทราบข้อเท็จจริง ทำให้ทุ่มงบประมาณและบุคลากรจัดงานยิ่งใหญ่เกินเหตุ