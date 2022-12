“ครูกี้” อดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายลงว่ายน้ำโขง 30 กม. ปลุกผู้ป่วยลุกขึ้นสู้โรคร้ายด้วยวารีบำบัด

วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนที่มาร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้แก่ “ครูกี้” หรือนายวิศรุตา ฟอร์ซ็อง ประธานชมรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ นักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน ที่มาทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 กับกิจกรรม One Starts, The Other Follow Project ซึ่งเป็นการว่ายน้ำในแม่น้ำโขงระยะทาง 30 กิโลเมตรทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรคไบโพลาร์ และโรคอื่นๆ ให้มีแรงลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้งโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. ทุกคนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเป็นการบรรยายเล่าถึงที่มาของโครงการและประสบการณ์ในชีวิตของครูกี้ที่ผ่านการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งแพทย์แจ้งว่าจะอยู่ได้เพียง 8 เดือน แต่พอเปลี่ยนวิธีการบำบัดรักษา มาว่ายน้ำ มาฝึกทำให้ชีพจรเต้นช้าลง ลดความเครียด ปรับจูนคลื่นสมองให้หลั่ง Growth ฮอร์โมนและอะดรีนาลีน รวมถึงอีกหลายๆ เทคนิคที่เกี่ยวกับหลัก 3 อ. คือ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งและอยู่มาจนเข้าปีนี้เป็นปีที่ 13ครูกี้จึงอยากให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติตาม จากนั้นเป็นการกราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุท่าอุเทน และขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมและแม่น้ำโขง ก่อนที่จะร่วมกับนายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทนและชมรมนกเป็ดน้ำจังหวัดนครพนม ว่ายน้ำตามแม่น้ำโขงเพื่อมาขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าน้ำหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนมโดยการว่ายน้ำของครูกี้จะเป็นการว่ายตามกติกา Openwater Wowsa, World Chanel Assosiation ซึ่งเป็นกติกาการว่ายน้ำข้ามประเทศที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นการว่ายมือเปล่า ว่ายด้วยตัวเอง ว่ายแบบไม่มีอุปกรณ์ประคองชีพทุกกรณี ห้ามลงเรือ ห้ามจับเรือ ห้ามจับเชือก ห้ามใส่เว็ตสูท ไม่ใช้ยาโดป มีแค่ชุดว่ายน้ำที่ Fina ยอมรับกับแว่นและหมวกเท่านั้นส่วนชมรมนกเป็ดน้ำจังหวัดนครพนมเป็นการว่ายน้ำวารีบำบัด ที่มีอุปกรณ์ชูชีพและว่ายเกาะกลุ่มกันไป โดยทั้งหมดที่ร่วมกันว่ายน้ำในวันนี้จะมีทีมรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และรถฉุกเฉินคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนายวิศรุตา ฟอร์ซ็อง หรือครูกี้ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนครพนมที่ให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงรู้สึกแปลกใจและเซอร์ไพรส์มากว่าคนจังหวัดนครพนมก็มีแนวคิดเหมือนกันคือการว่ายน้ำบำบัด กระทั่งได้มาลงว่ายน้ำกับชมรมนกเป็ดน้ำจังหวัดนครพนมในตอนซ้อมเมื่อ 2 วันก่อนหน้านี้ ที่ได้ว่ายด้วยกันจนถึง 6 โมงเย็นทำให้รู้สึกดีมากๆ เพราะไม่ได้มีแค่ตนเองที่ทำอยู่คนเดียวในการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ แต่ยังมีกลุ่มคนผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม ที่ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ในแม่น้ำโขงอยู่เป็นประจำ“เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆ ของประเทศไทย ซึ่งถ้าทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องวารีบำบัดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถเยียวยาฟื้นฟูร่างกายได้ และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยในการฟื้นตัวสภาพร่างกายได้เร็วมากกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยมะเร็งหลังจากที่ถูกยาเคมีบำบัด จึงอยากให้ชมรมนกเป็ดน้ำคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป” ครูกี้บอกตอนท้าย