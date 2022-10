โรงแรมพัทยาไอเดียเก๋ ทำแปลงผักจัดสรรเมนูสุขภาพรับนักท่องเที่ยว-ลดต้นทุนดำเนินงาน

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

“แนวคิดในการใช้ที่ดินกว่า 4 ไร่ ทำแปลงผักไร้สารเคมี เบื้องต้น เกิดจากตนเองที่เริ่มมีอายุมากขึ้นจึงต้องพยายามคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์รับประทาน โดยผักในไร่ทั้งหมดจะให้สารอาหารแบบอินทรีย์ โดยไม่มีสารเคมีเจือปน ซึ่งในครั้งแรกได้นำผบผลิตมาใช้ทำเป็นเมนูอาหารเช้าให้ตัวเองและพนักงาน กระทั่งต่อมาได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกจึงคิดทำเป็นเมนูอาหารให้ลูกค้าของโรงแรมและคนรักสุขภาพ”

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศของไร่ “ไร่พอเพียง” ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแปลงผักอินทรีย์ยังมีความร่วมรื่น และเจ้าของไร่ยังตกแต่งบ้านเรือนไทยไว้ต้อนรับผู้ที่สนใจมาเยือนและรับประทานอาหารเช้าในแบบ All you can eat ในราคาเพียงท่านละ 150 บาทด้วย

วันนี้ (24 ต.ค.) นางโสภิณ เทพจักร หรือป้าน้อย กรรมการผู้จัดการ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชมแปลงผักเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ภายใน “ไร่พอเพียง” ซึ่งตั้งอยู่บ้านโป่งล่าง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญในการใช้ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพให้นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมและยังใช้เป็นจุดขายใหม่ในการให้บริการอาหารเช้าเมนูสุขภาพสำหรับผู้เข้าพักที่จะได้รับประทานผักสะอาด สด ใหม่ ไร้สารเคมี“แม้ปัจจุบันจะมีพื้นที่ทำแปลงผักปลอดสารพิษไม่มากนัก และมีผักไม่กี่ชนิด แต่สามารถสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยพืชผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวโพด กล้วย ผักสลัด หน่อไม้ ฝรั่ง ฟักทอง ผักบุ้ง เป็นต้น”สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3841-5212-15 หรือ 06-5959-2433 Line id: dianagardenresort หรือเฟซบุ๊กโรงแรม Diana Garden Resort Pattaya