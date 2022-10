เปิดประวัติพ่อเมืองคนใหม่เมืองกาญจน์ พบเคยเป็นนายทหารประจำ ศรภ.สน.ผบ.ทหารสูงสุด

CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 หรือรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2022 ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร HR