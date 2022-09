เผยงานออกพรรษาไหลเรือไฟนครพนมปีนี้จัดยิ่งใหญ่หลังโควิดคลี่คลาย

นครพนม - เผยประเพณีไหลเรือไฟนครพนมปีนี้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีเรือเข้าร่วมประชันความงดงาม 12 ลำ แต่ละลำตกแต่งลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตคน ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนในท้องถิ่นวันนี้ (29 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชาวนครพนม ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้คอยปกป้องคุ้มครองทุกคนให้มีความปลอดภัยก่อนเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบถนนสุนทรวิจิตรนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า งานประเพณีไหลเรือไฟในปีนี้ถือเป็นการกลับมาจัดให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยชาวจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และงดงามในช่วงวันออกพรรษา ตามความเชื่อที่ว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาล รวมถึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำโขงที่ทุกคนได้ใช้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมาทั้งเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินลงไป โดยเทศกาลออกพรรษาไหลเรือไฟในปีนี้จะมีเรือไฟขนาดใหญ่ที่ร่วมกันสร้างทั้งสิ้น 12 ลำ ประกอบไปด้วย ขนาดความยาว 60 เมตร จำนวน 4 ลำ ขนาด 65 เมตร 2 ลำ ขนาด 69 เมตร 2 ลำ ขนาด 70 เมตร 3 ลำ และขนาดใหญ่สุด คือ 80 เมตร จำนวน 1 ลำ โดยแต่ละลำจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตคน ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเสริม เพื่อประดับตกแต่งเรือไฟให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากตะเกียงไฟนับหมื่นดวง เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสนุกและสัมผัสบรรยากาศเก็บความทรงจำดีๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือไฟโบราณที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสะเดาะเคราะห์ อธิษฐานขอพร ด้วยการประดิษฐ์เรือไฟขนาดเล็กไปวางในเรือไฟโบราณ ที่เมื่อประกอบพิธีเสร็จจะมีการนำไปไหลลอยกลางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับเรือไฟขนาดใหญ่ การรับชมการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พิธีรำบูชาพระธาตุพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่า การเดินแบบผ้าไทย การประกวด To Be Number One การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม รวมถึงกิจกรรมกาชาดเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่