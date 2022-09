แกรนด์โอเพนนิ่งแล้ว! "เซ็นทาราโคราช" รร.หรู 1,000 ล้าน ลั่นดันโคราชเป็นศูนย์กลาง MICE ภาคอีสาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

วันนี้ (14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงแรมเซ็นทาราโคราชอย่างเป็นทางการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล โคราช มูลค่าลงทุนรวมกว่าหมื่นล้านบาทของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 ก.ย. โดยมีผู้บริหาร นำโดย นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา, น.ส.สุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotels and Aliternative Investment บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และมีผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานจำนวนมากน.ส.สุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เปิดเผยว่า โคราชเป็นจังหวัดแรกที่เซ็นทรัลพัฒนาได้เข้ามาบุกเบิกโครงการมิกซ์ยูสที่ยิ่งใหญ่ครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ส่วน คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช, โรงแรมเซ็นทารา โคราช และคอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ โคราช เฟส 1 และเฟส 2 โดยในส่วนโรงแรม Centara Korat มูลค่าลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท เราได้ผสมผสานความเชี่ยวชาญของ 2 บริษัท คือ เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการ และ Centara Hotels & Resorts ผู้บริหารโรงแรม เพื่อร่วมกันมอบโรงแรมที่ดีที่สุดให้แก่โคราช และยกระดับศักยภาพในด้านต่างๆ ของจังหวัด ทั้งการเป็นโคราชไมซ์ซิตี้ ( KORAT MICE City)โดยภาพรวมตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรม Centara Korat อย่างไม่เป็นทางการเมื่อ 25 ส.ค. 65 ได้มีการจัดงานระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มีผู้ร่วมงานงานละไม่ต่ำกว่า 300 คน และเมื่อผนึกกำลังรวมกับ Conventional Hall ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการจัดงาน MICE Events และงานประชุมระดับประเทศและนานาชาติได้นอกจากนี้ คอนเซ็ปต์ Business + Leisure ของโรงแรมยังตอบโจทย์ทุกความต้องการเดินทางทั้งเพื่อการพักผ่อน, ทำงาน และทำธุรกิจ ซึ่งเราคาดว่าจะช่วยดึงดูดให้เกิดการพักอาศัยที่โรงแรมและตัวเมืองโคราชยาวนานขึ้น 50%“ทั้งนี้ การบุกเบิกธุรกิจโรงแรมของเซ็นทรัลพัฒนา เราเล็งเห็นโอกาสในการสร้างมาตรฐานของการพักอาศัยในโรงแรม และเติมเต็ม Travel Ecosystem ของเมืองและจังหวัดต่างๆ ที่เราไปถึงตามที่เราได้ประกาศแผนธุรกิจ 5 ปี ตั้งเป้าขยายโรงแรมรวม 37 โครงการ ใน 27 จังหวัด รวมกว่า 4,000 ห้อง ภายในปี 2569” น.ส.สุรางค์กล่าวด้าน นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเซ็นทาราและเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ทั้ง 2 บริษัทนั้นมีวิสัยทัศน์ตรงกันในการผลักดันศักยภาพของเมืองโคราชให้เป็น Gateway ของอีสานและศูนย์กลางของภูมิภาค เราต้องการร่วมกันทำให้โรงแรม Centara Korat เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง เป็น The Place to Be ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ชาวโคราช นักเดินทาง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยจุดเด่นของเรานอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เรายังได้ผสมผสานความ Modern ผ่านทางการดีไซน์และการสะท้อนเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ของโคราชเข้ากับ Thai Hospitality ซึ่งเป็น Expertise ของโรงแรมในเครือเซ็นทารา ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรม Hotel & Hospitality ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดอีกด้วยทั้งนี้ โรงแรม Centara Korat เติมเต็มทุกจุดประสงค์ของการเดินทางในทริปเดียวในคอนเซ็ปต์ Business + Leisure พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ห้องพัก 217 ห้อง - สามารถรองรับลูกค้าได้แบบ Multi-Generation Family, ห้องมาตรฐานของเรามีทั้งแบบ King Bed, Double Twin และ Double Queen Bed ซึ่งรองรับลูกค้าได้ถึง 4 ท่าน ทุกห้องของเรามี Daybed เป็นพื้นที่พักผ่อน มี Dining Table สำหรับทำงานและรับประทานอาหาร พร้อมชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปTop dining destination - มอบประสบการณ์หรูหราเหนือระดับกับ House of Kin เป็น All-Day Dining Restaurant ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ 3 มื้อ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยในครอบครัว และ Rooftop Pool พร้อมด้วยวิวแบบ 360 องศาบนชั้น 20 ของโรงแรมMeeting Facilities ที่ครบครัน - ห้องประชุมทุกห้องรวมกันมีพื้นที่มากถึง 1,000 ตร.ม. สามารถจุคนรวมกันได้ร่วม 1,000 คน และในส่วนของห้องบอลรูมที่ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน บนพื้นที่มากถึง 600 ตารางเมตร ระยะความสูงของเพดาน 7.8 เมตร มาตรฐานระดับ Hi Class ซึ่งสามารถรองรับการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล หรืองานกาลาดินเนอร์ได้มากถึง 650 ท่าน และมีห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้อง ขนาด 75-100 ตร.ม.นอกจากนี้ สมาชิก The 1 ที่มาเข้าพักโรงแรม Centara Korat รับคะแนน 200 คะแนน (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 65 นี้) และสามารถใช้คะแนนได้ทั้งในส่วนร้านอาหารในโรงแรม หรือแลกคะแนน The 1 เป็น Centara The 1 ได้ง่ายๆ ผ่าน The 1 Application เพื่อชำระค่าห้องพักได้อีกด้วย เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2565 นี้"จากการเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวโคราชและนักท่องเที่ยว โดยมีการจองห้องพักและห้องสัมมนาเข้ามาแล้วกว่าร้อยละ 60 ต่อเนื่องยาวไปถึงสิ้นปี สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมคือ กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งทางเซ็นทารามีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อเดินหน้าไปพร้อมความเป็นเมือง Mice City ของจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าในเร็วๆ นี้จะมีงานใหญ่ๆ เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอน และในอนาคตหากมอเตอร์เวย์สาย 6 สร้างเสร็จเราสามารถเชื่อม อ.ปากช่องซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโคราชและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามา ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ไม่ยากเพราะใช้เวลาเดินทางไม่มาก" นายธีระยุทธกล่าวในตอนท้ายอนึ่ง โครงการมิกซ์ยูส เซ็นทรัล โคราช ประกอบด้วยศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, Sport Arena, Convention Hall และ Co-working Space มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดิน 65 ไร่ พื้นที่ Gross Floor Area รวมกว่า 382,000 ตร.ม.