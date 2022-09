เตรียมจัด Air Rail and Logistic Expo 2022 โชว์ความล้ำหน้าอากาศยานและระบบราง

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมืองขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และนายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน Air Rail and Logistic Expo 2022 และ Motor show 2022 @ Khon Kaen จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN Industrial Fair) ปีนี้เข้าปีที่ 7 การจัดงานได้เชิญผู้ประกอบการทั่วทั้งภาคอีสานมาร่วมงาน พบกับกลุ่มอุตสาหกรรมจากส่วนกลาง ให้มาพบปะ พูดคุย นำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม มาจำหน่ายหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจ การจัดงาน Air Rail and Logistics expo 2022 ภายใต้แนวคิด “Sharping the Future Logistics” สร้างอนาคตการขนส่ง ภายในงานประกอบด้วยส่วนที่ 1.โซนนิทรรศการ ด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ม มทร.อีสาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และสถาบันอื่นๆ ส่วนที่ 2) โซนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยานระบบราง และโลจิสติกส์ รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม กว่า 150 บูท บนพื้นที่กว่า 5,500 ตารางเมตรการรับสมัครงานจากบริษัทผู้ร่วมออกบูท (Job fair) ส่วนที่ 3. การเจรจาจับคู่การค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนาหลายหัวข้อ เช่น บรรยายพิเศษ “การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทย” การเสวนา “การส่งเสริมอุตสาหกรรม และการทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง” การเสวนาการผลิตบุคลากรในระดับปฏิบัติการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางโดยวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เสวนาด้านโลจิสติกส์จาก สมาคมโลจิสติกส์ลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการบินที่น้ำพอง, การประชุมกรรมการและสมาชิกวิศวกรรมระบบชนส่งทางรางไทยและกิจกรรม Business Cocktail Networking และการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI)ที่สำคัญปีนี้ชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงาน Motor Show 2022 ATKhonkaen ภายใต้แนวคิด “รวมพลคนรักรถ” รูปแบบงานแบ่งเป็น 3ส่วน ส่วนที่ 1โซนนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จักรยายนต์ รถคลาสสิค รถซิ่ง รถแต่ง ที่หาดูยาก ส่วนที่ 2โซนแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า 4,000 ตารางเมตร ได้แก่ กลุ่มรถยนต์ รถจักยานยนต์ กลุ่มประดับยนต์ และอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์แบบครบวงจร และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จากค่ายรถที่จะนำมาลดราคาหรือ แถมให้กับผู้ต้องการออกรถใหม่โซนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การสร้างเครือข่าย (Networking) ของกลุ่มคนรักรถแต่ละประเภท อาทิ จัด MeetingMotor bike, Racing Car และ Car Audio Show การอบรม เสวนา การทำ workshop ของกลุ่มประดับยนต์ และประกวดแข่งขัน Dino test สามารถเข้าชมฟรี งาน Air Rail and Logistics expo 2022 และ Motor Show 2022 @Khon Kaen ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนนี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)