อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับรางวัล WORLD CLASS AWORLD AUGUST30 2022

วันนี้ (30 ส.ค.) รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เข้ารับเข้ารับรางวัล WORLD CLASS AWARD 2022 ในประเภทบุคคลากร ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ครู เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน THE BEST INTERNATIONAL (Corporate executive) OF WORLD CLASS AWARDS 2022 (รางวัล ผู้บริหาร และประเภทขององค์กรที่บริหาร) ยอดเยี่ยมรางวัล เวิลด์ คลาส อวอร์ด 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ณ ห้องวายุภักดิ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะโดยการจัดงาน THE BEST INTERNATIONAL BUSINESS AND PERSONAL OF WORLD CLASS AWARDS 2022 เป็นการคัดสรรหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อุทิศตนให้แก่ส่วนรวมในสังคมจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น จากประเทศต่างๆ ที่ได้ทุ่มเท่มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมส่วนรวมวิชาชีพ,ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นและตั้งใจมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกาขับเคลื่อนอาชีพและเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศและภูมิภาคต่างของโลกส่งผลให้เกิดอาชีพการจ้างงานรวมถึงการพัฒนาในด้านสังคมทั้งทางตรงและโดยอ้อม ซึ่งการคัดสรรจะมีการแบ่งออกเป็น กลุ่ม 5 ประเภท ได้แก่1.ประเภทธุรกิจประเภทต่างๆ แบรนด์ โรงเรียน สถาบัน สมาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน THE BEST INTERNATIONAL (Organization Type of organization) OF WORLD CLASSAWARDS 20222.ประเภท บุคคลากร ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ครู เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน THE BEST INTERNATIONAL (Corporate executive) OF WORLD CLASS AWARDS 20223.ประเภทผลิตภัณฑ์THE BEST INTERNATIONAL (Products and types of products) OF WORLD CLASSAWARDS 2022 (รางวัล (ผลิตภัณฑ์ และประเภทของผลิตภัณฑ์) ยอดเยี่ยมรางวัล เวิลด์ คลาส อวอร์ด2565)4.กลุ่มนักแสดง นักร้อง ศิลปิน ยูทูปเปอร์ อินฟลูเอนเซอร์THE BEST INTERNATIONAL (Influencer) OF WORLD CLASS AWARDS 2022 (รางวัล (ผู้มีชื่อเสียง) ยอดเยี่ยมรางวัล เวิลด์ คลาส อวอร์ด 2565)5.กลุ่มสังคม สถาบันครอบครัวTHE BEST INTERNATIONAL (Social sector) OF WORLD CLASS AWARDS 2022 (รางวัล (ภาคสังคม) ยอดเยี่ยมรางวัล เวิลด์ คลาส อวอร์ด 2565)