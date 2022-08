"KKBS ม.ขอนแก่น ประกาศความสำเร็จผ่านเกณฑ์ประเมิน EdPEx300

วันนี้ 26 ส.ค. 65 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงาน “KKBS Success Celebrations on the Journey of Performance Excellence…ชื่นชมยินดีความสำเร็จของ KKBS บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” ในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ได้ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคณะแรกของของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้อย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เราได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ สอดรับนโยบายการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจและการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ พร้อมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” พร้อมการยึดมั่นบนค่านิยม 4 หลักการ เลิศด้วยความรู้ คู่ความสมัครสมาน พัฒนางานเน้นผลลัพธ์ รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสถาบันการสอนบริหารธุรกิจระดับโลกรศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวเสริมว่า คณะบริการธุรกิจและการบัญชี มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ จริยธรรมธุรกิจ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหลักสูตรแรกของคณะฯ ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลระดับสากล