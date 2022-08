เจ๋งจริง! เด็กเมืองชลฯ คว้ารางวัลเต้นเวทีโลก "World Hiphop Dance Championship 2022"

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทีการแข่งขัน HIPHOP ระดับนานาชาติรายการ "World Hiphop Dance Championship 2022" ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-13 ส.ค.2565 ท่ามกลางคู่แข่งจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากถึง 45 ประเทศ

ขณะที่เด็กที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเวทีระดับโลกที่ประเทสหรัฐอเมริกา ถือเป็นกลุ่มที่ 2 ที่ทางสถาบันได้ฟอร์มทีมไปจนได้รางวัลที่ 3 จาก 45 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเด็กไทยกลุ่มนี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการคือ รุ่น junior โดย I DASS STUDIO และรุ่น JV megacrew ที่ได้ทำทีมร่วมกับ zoom studio ในนาม IDZ GENERATION จนได้รางวัลอันดับที่ 7 ของโลกมาครอง

“มีเด็กหลายคนที่จบจากโรงเรียนของเราที่ได้ใช้โปร์ไฟล์การเรียนในหลักสูตรต่างๆ ไปยื่นเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพราะเกียรติบัตรที่ได้รับจากทางโรงเรียนสามารถนำไปเรียนต่อได้ในสถาบันที่สอนเกี่ยวกับการเต้นทั่วโลก ที่สำคัญวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การเรียนเต้นสามารถต่อยอดเส้นทางการเติบโตให้เด็กๆ ได้ นอกเหนือจากการสร้างความมั่นใจในกิจกรรมที่ทำ” ครูตาล และครูเอฟ กล่าว

โดย 12 เยาวชนไทยจาก จ.ชลบุรี ที่ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐพนธ์ ศิริ (น้องกตังค์) ด.ญ.ลภัสรดา ไชยรักษ์ (น้องหยก) ด.ญ.ชนิดาภา สังขจาย (น้องใบเตย) ด.ญ.ณิชารีย์ จิตต์อารี (น้องชิชา) ด.ญ.ธยานี พิมสอ (น้องมิว) ด.ญ.พุฒิภรณ์ เรืองธนันต์รักษ์ (น้องออกัส) ด.ญ.พศวีร์ อุบลนุช (น้องยาหยี) ด.ญ.น้ำทิพย์ ศรีนรจันทร์ (น้องเอิงเอย) รวมทั้ง ด.ญ.ชญาณี อรัญคีรีมาศ (น้องอ๋อ) สมาชิกทีม I DASS ALL OUT TEAM ภายใต้การดูแลของครูผู้ฝึกสอนที่ประกอบด้วย นายธรรศ ประเสิรฐ (ครูโอม) ซึ่งเป็นครูผู้ดูแลทีม และ น.ส.ศรัญญา ชาญเชี่ยว (ครูตาล) นายจิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว (ครูเอฟ)โดยในวันแรกเด็กหลายคนที่เดินทางเข้าสู่เส้นทางการเต้นล้วนขาดความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออก กระทั่งในวันที่เด็กๆ เริ่มได้รับการฝึกฝนจากขั้นเบสิก ฝึกเบสิกสู่การดีไซน์ท่าเต้นจนสามารถสร้างเสน่ห์ในการโชว์ได้ทางโรงเรียนจึงเริ่มส่งนักเรียนเข้าประกวดตามเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ"เราเริ่มนำเด็กๆ ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนละลายพฤติกรรมผ่านการเต้นจนมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนในชั้นเรียน และการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งในครั้งแรกเราได้พานักเรียนชุดแรกเดินทางไปแข่งขันรายการ Asia’s Got Talent ที่ประเทศสิงคโปร์ หลังได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมจากประเทศไทยซึ่งก็ประสบผลสำเร็จ""กลุ่มนี้เราใช้เวลาฝึกประมาณ 6 เดือน และเด็กแต่ละคนเรียนล้วนผ่านทักษะการเต้นมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเป็นทีมเต้นฮิปฮอปที่เข้าประกวดรุ่นจูเนียร์ อายุไม่เกิน 14 ปี และในอนาคตยังมีแผนที่สนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลกอื่นๆ อีกด้วย"ประกอบกับในขณะนั้นธุรกิจของครอบครัวได้ก้าวเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจสายหนังที่ทำมานานหลายสิบปีที่ต้องยุติลงจากความเปลี่ยนไปของยุคสมัย จากผู้คนที่เคยนิยมดูหนังในโรงภาพยนตร์มาสู่ระบบดิจิทัลทั้งนี้ 2 พี่น้องตระกูลชาญเชี่ยว บอกว่าความเชื่อในศิลปะและการทำงานที่ตนเองถนัดจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จึงนำมาสู่การนำความรู้ของน้องชายที่มีทักษะการเรียนในคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งความรู้จากการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ จากสถาบันเดียวกันมาเปิดโรงเรียนสอนเต้น I DASS STUDIOโดยใช้อาคารที่มีอยู่ในโครงการตึกน้ำ ชลบุรี ศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาและโรงเรียนสอนศิลปะต่างๆ เปิดเป็นโรงเรียนสอนทักษะการเต้นให้เด็กๆ ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีทำให้ในช่วง 2-3 ปีแรก 2 พี่น้องตระกูลชาญเชี่ยว ต้องจับมือกันศึกษาหาความรู้จากการเรียนเต้นเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการฟอร์มทีมงานครูผู้สอน ร่วมกับรุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยบูรพา กระทั่งมีนักเรียนรุ่นแรกประมาณ 20-30 คนและถือเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความแข็งแรงมากพอที่จะออกรับงานแสดงภายนอกได้จนทำให้ I DASS STUDIO เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังทำให้ผู้ปกครองเริ่มมองเห็นว่าการเต้นไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อพักผ่อนจากการเรียน แต่ยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและผลักดันเด็กๆ ให้ได้พัฒนาตนเองในหลายด้าน จนนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายรวมทั้งการพัฒนาศิลปิน IDASS IDOL และ Training Show สำหรับประกวด และ Audition ส่งแข่งในรายการในประเทศ และต่างประเทศเช่นเดียวกับครูผู้สอนที่จะต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ของสถาบันในประเทศอังกฤษเพื่อให้สามารถถ่ายทอดวิธีการเต้นได้อย่างถูกต้อง และปัจจุบันยังได้เพิ่มการเรียนการสอนร้องเพลง เปียโน และ Acting โดยจะรับเด็กตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป และในวันนี้โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากถึง 250 คน อายุตั้งแต่ 5-18 ปี แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 รุ่นคือ อายุ 5-8 ปี 8-12 ปี และอายุ 13 ปีขึ้นไป