สภาเมืองพัทยาลุยต่อโครงการศึกษาเส้นทางระบบรถไฟรางเบา (Tram Way)

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​ -

แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการยังขาดการจัดทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในครั้งที่ 2 จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันจนต้องพับโครงการไปก่อนจนส่งผลกระทบต่อการส่งงวดงานที่ 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งเมืองพัทยาได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ที่มีข้อกำหนดในการตรวจรับและส่งงวดงาน จำนวน 6 ครั้ง

เช่นเดียวกับ นายมณเฑียร จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา บอกว่าโครงการนี้ได้ทำตามการออกแบบเดิมที่รัฐบาลเซ็นสัญญาว่าจ้างไว้ เมืองพัทยาจึงได้เร่งในการวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป

วันนี้ (26 ส.ค.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการผลักดันโครงการระบบรถไฟรางเบา (Tram Way) เมื่องพัทยา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ​และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ว่า ล่าสุด ในการประชุม​สภาเมืองพัทยาเมื่อวานนี้ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอขออนุมติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) อีกจำนวน 1.52 ล้านบาทหลังที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการส่วนกลางประจำปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการ ในวงเงิน 70 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะต้องให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563โดยการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรกเมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะอนุมัติยืนยันตามเดิมให้จ่ายเงินสะสมชดเชยงบประมาณสะสมเฉพาะกิจที่พับไปพร้อมข้อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมโครงการที่ปรึกษาศึกษาระบบออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Tram Way เพิ่มเติมจำนวน 1,528,380 บาทแต่ด้วยขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของสถานีจอดรถไฟฟ้าพัทยา ซึ่งจะใช้พื้นที่ของสถานีจอดรถไฟเดิมบริเวณซอยสนามกอล์ฟสยามคันทรคีลับ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปบริเวณสถานีห้วยขวางใกล้กับตลาดน้ำ 4 ภาค ซึ่งอาจทำให้การวางแผนศึกษาไว้เกิดผลกระทบได้"แต่ขณะนี้ยังไมมีความชัดเจน ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จริงคงต้องมาปรับแผนและเสนอต่อสภาเมืองพัทยาอีกครั้ง" ผู้อำนวยการ สำนักการช่างเมืองพัทยา กล่าว