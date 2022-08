โตโยต้านครชลบุรีเปิดตัวรถยนต์ใหม่ 3 รุ่นพร้อมแคมเปญลุ้นรับโชคหวังโกยตลาดช่วงปลายปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา –

นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ลุ้นทองและรับของรางวัลอีกมากมาย รวมทั้งยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซื้อไข่ไก่ในราคาเพียงฟองละ 1 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุคค่าครองชีพสูง ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

วันนี้ ( 20 ส.ค.) บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในเขตเมืองชลบุรี ได้จัดกิจกรรม Toyota Nakornchonburi Family Test Drive Day ด้วยการเปิดให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ทดลองขับรถยนต์ 3 รุ่นที่เปิดตัวพร้อมกันประกอบด้วย New Fortuner Leader , New Hulux Revo D-Cab และ All New Toyota Yaris Ativพร้อมแคมเปญพิเศษจองรถทุกรุ่นในงานลุ้นรับโชคชั้นที่ 1 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000-3,000 บาท หรือเบาะนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพในรถยนต์ ส่วนโชคชั้นที่2 ลุ้นรับทีวี 55 นิ้ว และสร้อยคอทองคำโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-21 ส.ค.นี้ และมีนอกจากนั้นยังชูจุดขายด้านการเป็นโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในจังหวัดลบุรี โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะสามารถกระตุ้นยอดจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น