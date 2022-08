นครปฐมจัดงาน “The Best Of Nakorn Pathom” อลังการงานวัด ส้มโอ และ มรดกล้ำค่าของจังหวัดนครปฐม

นครปฐม

ที่บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดงาน “The Best Of Nakorn Pathom” อลังการงานวัด ส้มโอ และ มรดกล้ำค่าของจังหวัดนครปฐม โดยมี คุณมยุรี กาญจนมัจฉา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนส่วนราชการ สำนักงาน ททท. สำนักงานราชบุรี ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐมร่วมในพิธีเปิดงานโดย การจัดงาน “The Best Of Nakhon Pathom” อลังการงานวัด ส้มโอ และ มรดกล้ำค่าของจังหวัดนครปฐม เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าของดีจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ซึ่งภายในงานจัดบูทร้านค้านานาชนิดที่ขี้นชื่อของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการคัดเลือกและคัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิม ชอป 7 วันของการจัดงานโดยคาดว่าจะผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นทุกครั้งที่จัด