ครูบาคนต่อไป! สามเณรน้อย“ชินธาร มานะเงะ” ผู้ที่ "ครูบาบุญชุ่ม"ก้มกราบ

ตามที่ครูบาบุญชุ่ม" ญาณสังวโร เกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ ออกจากถ้ำหลวง เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน และออกจากถ้ำเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา จากนั้นได้ออกแสดงธรรมโปรดญาติโยมไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยประชาชนชาวพม่า ต่างหลั่งไหลไปรอฟังธรรมอย่างหนาแน่น ซึ่งต่อมาครูบาบุญชุ่ม มีการแสดงอาการแปลกๆ หลายอย่าง เช่น วิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อย,นั่งแลบลิ้นระหว่างแสดงธรรม เป็นต้น จนกระทั่งอาพาธและมีการนำตัวจากฝั่งประเทศเมียนมา ข้ามมาประเทศไทยทางด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และส่งไปรักษาตัวต่อที่กรุงเทพฯทั้งนี้มีการระบุว่าการที่ครูบาบุญชุ่ม แสดงอาการแปลกประหลาดนั้น อาจจะเนื่องมาจากอาการอาพาธ พร้อมกันนี้ผู้ตั้งข้อสังเกตและจับจ้องไปยังสามเณรน้อยที่ครูบาบุญชุ่มเข้าไปกราบไหว้ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหน เหตุใดครูบาบุญชุ่ม จึงเข้าไปกราบ โดยเพจเฟซบุ๊คชื่อ “ Kengtung City” โพสต์คลิปวิดีโอที่อ้างอิงมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ “Nang Than Than Htay” ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกับสามเณรน้อยดังกล่าว ระบุว่า สามเณรองค์นี้ มีชื่อว่า ชินธาร มานะเงะ พ่อเป็นชาวพม่า แม่เป็นคนฉาน เรียนหนังสือที่โรงเรียนเหมืองปันหนานยี่เสิน โดยในบทสัมภาษณ์ เณรน้อย บอกว่า สักวันหนึ่ง จะเป็นพระเหมือน ครูบาบุญชุ่ม และหลวงพ่อท่านหนึ่ง ก็บอกว่า ใช่ เณรน้อยอาจจะมีบุญบารมี ได้เป็นครูบาคนต่อไป ครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบแบบนั้นนอกจากนี้มีการระบุด้วยว่า ครูบาท่าน ใช้ญาณ ตรวจพิจารณาเณรน้อย ที่ท่านยกมือไหว้ คือเห็นถึงคุณงามความดี บุญบารมีเณรน้อย เป็นการยกมือไหว้ คือ อนุโมทนาสาธุ ในบุญบารมี ยกมือไหว้ แก้ว 3 ประการ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรืออีกทางหนึ่ง ครูบาท่าน ยกมือ แผ่พลังบุญบารมี เพื่อคุ้มครองเณรน้อย เนื่องจากครูบาท่าน ได้นิมิตเห็นว่า เณรน้อยรูปนี้ เป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่ เพราะในอดีตชาติ เป็นเจ้านางปลาบู่ทองกลับชาติมาเกิด.(ข้อมูล/ภาพ เพจเฟซบุ๊คชื่อ “ Kengtung City” และผู้ใช้เฟซบุ๊ค “Nang Than Than Htay”)