“ซันสวีท” ยักษ์ใหญ่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรโตต่อเนื่อง เผยครึ่งแรกปี 65 โกยรายได้เฉียด 1,600 ล้าน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รายใหญ่ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “KC” เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2565 ว่า บริษัทมีรายได้ 893 ล้านบาท เติบโต 27% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการทำรายได้สูงสุดใหม่ (New High) จากอุปสงค์ความต้องการจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่การดำเนินงาน 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2565 มีรายได้ 1,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากงวดเดียวกันปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 56 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำผลงานออกมาได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้มีแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สูงขึ้น จากราคาบรรจุภัณฑ์ ราคาวัตถุดิบ และต้นทุนด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อ และความขัดแย้งของประเทศต่างๆ และเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริหารต้นทุนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับองค์กรและเพิ่มคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและรองรับลูกค้าใหม่ได้อย่างทั่วถึง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบและออเดอร์ที่เข้ามา เช่น เครื่องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงแบบต่อเนื่อง (Hydrolock), เครื่องตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนด้วย X-Ray และ โครงการ Big Can Packing Automation Line เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้นโยบาย Unannounced Audit Policy เป็นเครื่องมือใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ระบุถึงทิศทางการดำเนินงานในครึ่งหลังปี 2565 ว่า เบื้องต้นได้รับสัญญาณที่ดีจากความต้องการสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปในตลาดโลกที่สูงขึ้น หลายประเทศฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19 และเริ่มเปิดการค้ามากขึ้น รวมถึงความต้องการด้านอาหารปลอดภัย ที่ส่งเสริมให้การส่งออกไทยดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าใหม่ใน Middle east รวมถึงเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดในประเทศ โดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Read to Eat) ภายใต้ตราสินค้า KC จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ สร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ตามเป้าหมาย คาดยอดขายมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 10-15%