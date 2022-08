TCEBเร่งเครื่องเดินหน้าแคมเปญ “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม”กระตุ้น ศก.

นางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทนตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภายหลังที่ทีเส็บและภาคีเครือข่ายไมซ์และการท่องเที่ยวกว่า 20 องค์กร ได้ร่วมกันจัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียวกิน เที่ยว ประชุม” เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อรับงาน FTI Expo 2022 นั้น พบว่า มีผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการแสดงศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ทีเส็บจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเสนอสิทธิพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Spartan Thailand National Series 2022 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 และผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 ผ่าน Application TAGTHAI และ The Concert เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ครั้งนี้ได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบของ Day Pass ที่คุ้มค่าและมีความสุข สนุกกับสีสันของไนท์ไลฟ์เมืองเชียงใหม่สำหรับ Application TAGTHAI นั้น มีร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมแคมเปญจำนวนกว่า 20 แห่ง ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนวดและสปา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะเป็นบริการในรูปแบบ Day Pass ที่สามารถเลือกซื้อได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ต่อคน เพียงดาวน์โหลด Application และซื้อโปรโมชั่นแบบเหมาจ่ายก็สามารถเข้ารับบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญได้ทุกร้านภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม ในส่วนของ Application The Concert มีสถานบันเทิงชื่อดังเข้าร่วมแคมเปญแล้ว จำนวน 18 แห่ง อาทิ ร้าน Soho, ร้าน Lism Café, ร้าน Zoe In Yellow และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสามารถเข้าไปซื้อบัตรส่วนลด หรือ E-Voucher ได้ที่เว็บไซต์ www.theconcert.com/voucher หรือดาวน์โหลด Application The Concert และซื้อผ่าน Application The Concert และซื้อผ่านแอพฯ ในราคาเพียง 50 บาท ก็สามารถนำไปใช้บริการที่ร้านค้าหรือบันเทิงที่เข้าร่วมแคมเปญได้ในราคา 150 บาท