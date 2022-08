“ออเนอร์ กรุ๊ป” เดินหน้าลุยโครงการ Mixed-Use ค่ากว่า 3.5 พันล้านบาท กลางเมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการของออเนอร์ กรุ๊ป ที่ได้พัฒนาโครงการรูปแบบโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา รวมทั้งเดินหน้าลงทุนสร้างจุดต่างใจกลางเมืองพัทยา

วันนี้ (3 ส.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย Mr.PETER WEBSTER (Senior Director Operations - South East Asia Singapore & IndoChina) ผู้บริหารเครือฮิลตัน นายคริส เชิดสุริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออเนอร์ กรุ๊ป จำกัด นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และ น.ส.ธิดา เชิดสุริยา ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือออเนอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างโรงแรมฮิลตัน การ์เด้นอินน์ พัทยาซิตี้นายคริส เชิดสุริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออเนอร์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่าโครงการ First Iconic Mixed-Use Project In North Pattaya ในส่วนของภาคโรงแรม และ Retail Shop เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA ที่ได้พัฒนาและก่อสร้างโครงการมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยเห็นถึงศักยภาพของเมืองพัทยาที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนามหานครแห่ง EEC เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทุกรูปแบบทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียมจะพัฒนาภายใต้ชื่อ ONCE PATTAYA เป็นอาคารสูง 32 ชั้น จำนวนห้องพักอาศัยรวม 427 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 28.4-201 ตารางเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มียอดขายแล้วประมาณ 70% โดยมีทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่ 2 และซื้อเพื่อการลงทุนสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างดำเนินงานไปแล้ว 95% และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมโอนให้ลูกค้าเข้าอยู่ได้ตามแผนภายในต้นปี 2566โดย “ฮิลตัน” เป็นแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็น 100 ปี และเป็นการบริหารแบบ full Management ที่มีระบบบริหารจัดการมาตรการฐานเดียวกันทั่วโลก ถือเป็นการก่อสร้างอาณาจักร first lconic Mixed-Use Project in North Pattaya อย่างสมบูรณ์แห่งเมืองพัทยา โดยทั้ง 2 โครงการ คือโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ พัทยา ซิตี้ และคอนโดมิเนียม ONCE PATTAYA ตั้งอยู่ในทำเลทองที่เชื่อว่าจะส่งเสริมภาพลักษณ์ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี