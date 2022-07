เชียงรายมอบรางวัลประกวดหนังสั้น"มาเหนือ"ส่งเสริมท่องเที่ยว4 จังหวัดล้านนาตะวันออก

เชียงราย-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดงานฉายภาพยนตร์สั้นพร้อมประกาศผลรางวัล โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ"เมื่อวันที่27ก.ค.65 ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย CentralPlaza Chiangrai (3rd Fl.) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัล โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่ได้มาประชันฝีมือกัน โดยประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Digital Channel ได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศ ร่วมการตัดสินในครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่ "อ๊อด" บัณฑิต ทองดี, "ปื๊ด" ธนิตย์ จิตนุกูล, "ปัด" ปรัชญา ปิ่นแก้ว ร่วมงานประกาศผลพิธีมอบรางวัล ผลงาน 10 เรื่องสุดท้าย โดยมี ตวง- สาวิกา กาญจนมาศ ดารา พิธีกร ผลงานเบื้องหลังรายการระดับประเทศ รับหน้าที่พิธีกรของงาน ภายในงาน ร่วมกิจกรรมจุดถ่ายภาพการประกวด, ชมนิทรรศการภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล, ชมบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พร้อมร่วมชมผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแพ็คเกจโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นเป็นบุคคลประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ คนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วม Workshop อบรมผลิตภาพยนตร์สั้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้ผู้ประกวดสามารถต่อยอดความรู้ รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติม เพื่อให้ไปถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท และผ่านการคัดเลือก จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม มาจากทั่วทุกภาค โดยได้รับโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิด ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ" เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยสีสันความงดงามของสถานที่ต่างๆเสนออัตลักษณ์เด่นของการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสื่อจากมุมมองต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สั้นสำหรับภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวด ฉายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย CentralPlaza Chiangrai และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ มีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง หมั้นเกล้า ทีม FILMFARM (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย)รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Workcation “พักเถอะนะ” ทีม Lighthouse Studio (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย)รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Love Around ทีม Cat9Life Studio (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่)รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง มาเหนือมาเที่ยวเหนือ ทีม Ggun Film (นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพ)และ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง You Can Trust Me “เชื่อใจฉันเถอะ” ทีม นศนง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานมอบรางวัล กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกคน รวมทั้งขอชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยว จนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล และหวังว่า ความสามารถเหล่านี้ จะทำให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จ และนำไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 เรื่องในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีมูลค่าอย่างมหาศาล ที่จะทำหน้าที่สื่อสารการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ความเป็น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาดเพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและที่มีคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในจังหวัดต่อไป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของโครงการนี้ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวเสริมว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงาน ภาพยนต์สั้น ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับศิลปิน ผู้กำกับ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนต์มืออาชีพ ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอันดับต้นของประเทศ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดมากถึง 40 ทีม จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม มาจากทั่วทุกภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป นับว่าการจัดโครงการประกวด จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง“การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ" ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ ภาคบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น