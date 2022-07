แจงผลดำเนินคดีชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน ไม่เกี่ยวข้อง One Map

ภาคกลาง

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลชาวกะเหรี่ยงให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐเป็นเงิน 310,000 บาท ไม่รอลงอาญา รวมถึงให้รื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้าง กรณีบุกรุกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้น เป็นการดำเนินคดีในความผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามคำสั่ง ที่ 97/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 ได้ร่วมพิจารณาจากเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พ.ศ.2524 และถ่ายทอดเส้นแนวเขตเป็นระบบเชิงเลข (shape file)ซึ่งเส้นแนวเขตดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนด โดยมีระยะห่างจากเส้นแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินคดีกรณีบุกรุกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One Map เนื่องจากโครงการ One Map เป็นโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 โดยหน่วยงานของรัฐจะนำแนวเขตที่ดินตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐนั้นมาลงในแผนที่เดียวกันในมาตราส่วน 1:4000 แล้วทำการปรับแนวเขตที่มีการทับซ้อนกันให้เหลือ 1 พื้นที่ 1 หน่วยงาน 1 กฎหมายโดยการดำเนินการต้องดำเนินการปรับแนวเขตตามหลักเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน และเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และเมื่อหน่วยงานได้ร่วมกันปรับแนวเขตจนเป็นที่ยุติแล้ว จะนำแนวเขตดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป หลังจากนั้นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตที่มีผลมาจากการปรับปรุงแนวเขตร่วมกันแล้วจะได้นำแนวเขตดังกล่าวไปประกาศให้เป็นแนวเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานต่อไปในส่วนการดำเนินการตามโครงการ One Map นั้นได้มีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 11 จังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และกลุ่มจังหวัดที่ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ และสระบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สำหรับกลุ่มจังหวัด ที่ 3-7 อีก 55 จังหวัดที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ