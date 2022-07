สมาคมสตรีนักธุรกิจนครปฐม ลงนามความร่วมมือฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขัง

นครปฐม

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) คืนคนดีสู่สังคม ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ระหว่างเรือนจำกลางนครปฐม กับบริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด โดยมี น.ส.ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม น.ส.ขวัญจิตร ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการบริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยานน.ส.ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมกับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด และเรือนจำกลางนครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) คืนคนดีสู่สังคม ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขัง ในสถานประกอบการนอกเรือนจำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด เปิดพื้นที่โรงงานใหม่ให้ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถกลับมาทำงานที่บริษัท เคพี ฟู้ดส์ หลังออกจากเรือนจำแล้ว โดยมีอาชีพที่รองรับการพ้นโทษรอในอนาคตหลังพ้นโทษ ในยุค New normalหลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมอาคารที่เปิดให้ผู้ต้องขังเข้าฝึกทักษะอาชีพ และร่วมปลูกต้นไม้ในปีมหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565