สุดยอด! อาจารย์ ม.ราชภัฏโคราชคว้ารางวัล “Young Artist Award” ศิลปกรรมนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

วันนี้ (19 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงละครกันทราเธียเตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลเครือข่ายสถาบันศิลปะและศิลปินรางวัล The 5 th CLMTV&CN Contemporary Art Awards 2022 งานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 5 (5 th CLMTV&CN Contemporary Art 2022)โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบโล่เครือข่ายความร่วมมือ CLMTV&CN Art Award 2022 ให้แก่สถาบันและองค์กรศิลปะตัวแทนประเทศ CLMTV&CN และมอบโล่ต่อศิลปินที่ได้รับรางวัล The 5th CLMTV&CN Contemporary Art Awards 2022 จำนวน 26 รางวัล จากประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, ไทย, เวียดนาม และประเทศจีนโดยในส่วนศิลปินนั้นปรากกฏว่า ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากประเทศไทย ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติรางวัล “Young Artist Award” ใน The 5 th CLMTV&CN Contemporary Art Awards 2022 ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติต่อศิลปิน ครอบครัว และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นอย่างมากทั้งนี้ ผศ.ทองไมย์ เทพราม อายุ 39 ปี อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกิดที่บ้านหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปินรุ่นเยาว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นจิตรกรรุ่นใหม่ดาวรุ่งที่กำลังมีชื่อเสียงจากเวทีการประกวดและการแสดงผลงานทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก และประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาศิลปะ ผลงานของเขาเป็นศิลปะทำหน้าที่จรรโลงชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนามโนธรรมสำนึกความเป็นมนุษย์ประวัติการศึกษา ผศ.ทองไมย์ จบการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2549 และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2555รางวัลและเกียรติประวัติ ปี 2547 ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดศิลปะและภาพวาด ระดับอุดมศึกษา, xu 2551 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม Young Thai Artist Award 2008, ปี 2553 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 12, ปี 2554 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23, ปี 2555 รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเขาพนมรุ้ง (ประเภทสร้างสรรค์) ประจำปี 2555, ปี 2556 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเขาพนมรุ้ง (ประเภทสร้างสรรค์) ประจำปี 2556ปี 2559 รับรางวัลเหรียญเงิน (ฐานครูศิลปะ) โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2559, ปี 2560 ทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ประเภทมุ่งเป้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ปี 2562 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลป์ รุ่น 10”, ปี 2563 รางวัลชนะเลิศ 2020 UOB Painting of the Year, ปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10, ปี 2564 รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 36, ปี 2565 และรางวัลขนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10ล่าสุด ด้วยผลงานสร้างสรรค์และเกียรติประวัติข้างต้น ผศ.ทองไมย์ เทพราม จึงเป็นศิลปินรุ่นเยาว์ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติรางวัล Young Artist Award ใน 5th CLMTV&CN Contemporary Art 2022 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา