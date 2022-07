เชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้ร่วมประชุม จนท.อาวุโสเอเปกครั้งที่ 3 และเกี่ยวข้องกว่าพันคน

วันนี้ (19 ก.ค. 65) นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยไทยมีพันธกิจกรณีต้องจัดการประชุมทั้งในระดับคณะทำงาน (working group) ระดับคณะกรรมการ (Committee) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial meeting) ไปจนถึงระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (Summit) รวมกว่า 100 การประชุม ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งตลอดปีนี้จะมีคณะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, โรงแรมมีเลีย และโรงแรมเลอ เมอริเดียน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นสถานที่จัดประชุมในกรอบเอเปกอีกหลายการประชุม ได้แก่ การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปก ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช., การประชุม Senior Disaster Management Officials Forum โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และการประชุม APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปกกว่า 1,000 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตที่อบอุ่นงดงาม และตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน สมกับคำว่า “เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและมั่งคั่ง : เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูสู่การค้าการลงทุนสู่สากล”