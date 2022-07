เติมเต็มมิกซ์ยูสหมื่นล้าน! มหานครอีสาน “ซีพีเอ็น” เตรียมเปิด “เซ็นทาราโคราช” รร.หรูระดับโลก ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น (CPN) ผุดโครงการ “เซ็นทรัลพลาซา โคราช” ศูนย์การค้าแห่งที่ 31 ไปเมื่อปลายปี 2560 ซึ่งเป็นเฟสแรกในแผนการโครงการแบบมิกซ์ยูสใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มหานครแห่งอีสาน” ที่ประกอบด้วย ศูนย์การค้า โรงแรม คอนเวนชันฮอลล์ คอนโดมิเนียม ตลาดไลฟ์สไตล์เอาต์ดอร์ และสวนสาธารณะ บนที่ดินใหญ่กว่า 65 ไร่ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมพื้นที่โครงการใหญ่กว่า 3.55 แสนตารางเมตร จอดรถได้ 3,500 คัน และจักรยานยนต์อีกกว่า 1,500 คัน มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1.0596 หมื่นล้านบาท เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศูนย์กลางกิจกรรมทุกประเภทตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่โดยได้รับการตอบรับที่ดีในเฟสแรก CPN ได้เดินหน้าสู่เฟสที่ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างคอนโดมิเนียม และโรงแรม โดยขณะนี้คอนโดมิเนียม ตึกแฝด “เอสเซ็นท์คอนโด 1” สูง 22 ชั้น ได้สร้างเสร็จแล้ว ส่วนโปรเจกต์ “เอสเซ็นท์คอนโด 2” สูง 33 ชั้น สูงที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบริเวณทางเข้า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช” เป็นคอนโดมิเนียม คุณภาพในเครือเซ็นทรัลฯ ออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ดีไซน์สวยหรู มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีส่วนกลางลอยฟ้า สระว่ายน้ำกึ่งในร่มระบบเกลือ ฟิตเนสพร้อมเซาน่า และสวนพักผ่อนลอยฟ้าสัมผัสวิว 360 องศา ของเมืองโคราช คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566สำหรับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 95% เป็น “โรงแรมเซ็นทาราโคราช” (Centara Korat) ซึ่งจะเป็นเครือโรงแรม (CHAIN HOTEL) ระดับ INTERNATIONAL แห่งแรกของอีสาน เป็นแบรนด์ใหม่หนึ่งในบิ๊กโปรเจกต์แรกของการเดินหน้าเข้าสู่ภาคอีสาน ( Gateway of Isan) ภายใต้การบริหารงาน 2 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมระดับโลก คือ Central Pattana (CPN) ร่วมกับ Centara Hotels and Resorts (CHR)โดยโรงแรมเซ็นทาราโคราชเป็นโรงแรมหรูระดับพรีเมียมตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช ข้างศูนย์การค้าเซ็ลทรัลโคราช มีความสูง 23 ชั้น และจะเป็นโรงแรมสูงที่สุดในโคราช และที่พิเศษ “โรงแรมเซ็นทาราโคราช” จะมีทางเดินเชื่อมสกายวอล์กจากโรงแรม มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ตรงชั้นลานจอดรถ เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ หรือลูกค้าที่มาพักโรงแรมสามารถเดินข้ามมาได้เลย“โรงแรมเซ็นทาราโคราช” เป็นโรงแรมที่เชื่อมต่อกับ “เซ็นทรัลโคราช” รุกด้วยกลยุทธ์การพัฒนาแบบมิกซ์ยูส ( MIXED-USE DEVELOPMENT) ที่ประกอบด้วย โรงแรม, ศูนย์การค้า และคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทุกมิติของตลาดโรงแรมและการท่องเที่ยวในโคราชให้เป็น COMMUNITY HUB พลิกทุกไลฟ์สไตล์ของชาวโคราชและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สร้างบริบทแห่งการอยู่อาศัยและการบริการระดับห้าดาวที่ตอบสนองวิถีชีวิตชาวโคราชให้เหมือนชาวกรุงอย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้ โรงแรมเซ็นทาราโคราช มีขนาดห้องพักทั้งหมด 218 ห้อง 4 ประเภท ได้แก่ DELUXE , PREMIUM DELUXE, STUDIO และ EXECUTIVE SUITE พร้อมห้องประชุม 5 ห้อง ที่สามารถแบ่งส่วนรองรับได้ตั้งแต่กลุ่มเล็กไปถึงกลุ่มใหญ่ได้ตามความต้องการ ซึ่งแต่ละห้องประชุมใช้ชื่อประตูเมืองต่างๆ ของโคราช เพื่อสืบสานตำนานความยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย โคราชบอลรูม, ชุมพล, พลล้าน, พลแสน และไชยณรงค์ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลใหญ่ระดับเอเชีย BCI Top 10 Developers Awards 2020 ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกทิศทางที่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่ยังขยายไปยังหัวเมืองรองและหัวเมืองนิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนครราชสีมา อย่างทันสมัยครบวงจร (A new all-in-one leisure and lifestyle destination)นอกจากนี้ ทางโรงแรมเซ็นทารา โคราช คาดว่าจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของการมาพักผ่อนและการท่องเที่ยวและการประชุมจัดเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ในโคราช และยังสามารถเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ซึ่งมีร้านอาหาร “House of Kin” ด้วยแนวคิดใหม่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครที่ออกแบบมาให้ทุก Generations ในครอบครัวได้รับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมได้สุขภาพดี หรือจะชิลเอาต์สังสรรค์กับเพื่อนๆ ที่ร้านอาหาร Rooftop ที่ตั้งสูงสง่าโดดเด่นสุดบนชั้น 20 เพลิดเพลินไปกับสุนทรียภาพของบรรยากาศที่รายล้อมด้วยวิวพาโนรามาของตัวเมืองโคราชได้อย่างสวยงามและสิ่งที่เป็นไฮไลต์ที่เหนือกว่าใคร นั่นคือ ทุกมุมมองของการตกแต่งดีไซน์ภายในโรงแรม สไตล์ Contemporary ใช้นวัตกรรมการออกแบบที่ทันสมัยของวัสดุการก่อสร้างและยังคงรักษาพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผสมผสานกลิ่นอายศิลปะพื้นบ้านของภาคอีสานที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งตอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานการบริการโดย Centara Hotels and Resortsขณะนี้ โรงแรมเซ็นทารา โคราช อยู่ระหว่างการตกแต่งซึ่งจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ก.ย.นี้