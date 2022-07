เตรียมจัด “งานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล”

วันนี้ (15 ก.ค.) ที่โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จังหวัดมหาสารคาม ต้องเลื่อนจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม แต่มีบางกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านาน ที่ดำเนินการไปแล้ว เช่นงานบวงสรวงพระแม่โพสพ รวมทั้งการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ยกเว้นร้านมัจฉากาชาด ที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆที่ร่วมบริจาคทั้งเงินสด สิ่งของ ยังคงเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามจึงร่วมบูรณาการจัด “งานกาชาด” และงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” เข้าด้วยกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2565 รวม 8 วัน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคามในส่วนงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” เนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละ 84 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงร้อยละ 80 ดังนั้น จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนให้เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มีพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีความยั่งยืนสมดุลทั้งระบบสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกประการหนึ่งต้องการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีพื้นที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมคาดว่าการจัดงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล ได้ยกระดับเกษตรกรที่อยู่ในสังกัด แต่ละหน่วยงานสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน โครงการ “เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมยั่งยืน” การพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ตลอดจนเกิดการจับจ่ายใช้สอยทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคาม ส่งผลฝก่เศรษฐกิจดีขึ้น พี่น้องเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มีรายได้จากการนำสินค้า พืชผลทางการเกษตร และสินค้าอื่นมาร่วมจำหน่ายภายในงาน ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของมหาสารคามทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชม “งานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล” และมาร่วมลุ้นรับรางวัลต่างๆในร้านมัจฉากาชาด เพียงซื้อสลากใบละ 20 บาท โดยรายได้จากร้านมัจฉากาชาดจะนำไปช่วยเหลือ ด้านสาธารณประโยชน์ด้านนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึงไฮไลท์การจัดงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล มีการจัดประกวดและการแข่งขัน เช่นประกวดโคเนื้อ ประกวดกระบือ ประกวดอาหารแปรรูปจากมันแกว (คาว หวาน) ประกวดกล้วยน้ำว้า ประกวดปิ้งข้าวเกรียบลีลา ประกวด Young Smart Farmer เป็นต้นประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงานแต่ละวันจะเต็มอิ่ม ตื่นตา ตื่นใจ กับกิจกรรมบนเวที ทั้งการเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ กิจกรรมประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ ชุดการแสดง “หมอลำ” กิจกรรมแสดง TO Be Number One รวมถึงการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังอีกมากมายทั้ง 8 วัน 8 คืน