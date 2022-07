อพท.6 เปิดงาน“Nan Art and Crafts” โชว์งานศิลป์-แฮนด์เมด ยันสูตรลับเมนูดัง 15 อำเภอทั่วเมือง

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวว่า Nan Art and Crafts 2022 เป็นงานที่ อพท.6 ร่วมกับชุมชน ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลิ้ว เพลิน Learn น่าน”เพื่อเป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญ สร้างโอกาสทางการค้าตลอดจนสร้างคุณค่า ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และรับรู้ในคุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำงานหัตถศิลป์ งานคราฟท์ ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไปสู่การใช้งานที่ร่วมสมัยในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน และเกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในระดับสากลซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่า งานคราฟต์หรืองานหัตถศิลป์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คน รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่จะขอยื่นใบสมัครในปี 2566 นี้ด้วยภายในงาน ครั้งแรกที่จะมีขึ้นระหว่าง 9-10 ก.ค.นี้ จะได้พบกับกิจกรรม การสาธิตอาหารท้องถิ่นจากทั่วเมืองน่าน อาทิ “ไก”สาหร่ายน้ำจืดที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย , ขนมดอกซ้อ ขนมแสนอร่อยของชาวไทลื้อ , แกงสะนัด หนึ่งในสูตรลับ สำรับเจ้าเมืองน่าน, ไข่งามงอน เมนูแสนอร่อยจาก โฮงเจ้าฟองคำ และเมนูที่น่าสนใจอีกนับสิบเมนูจากทั่วเมืองน่าน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารเครือข่ายของ อพท.6 อีกมากมายครั้งที่ 2 วันเสาร์-อาทิต์ ที่ 16-17 ก.ค. จะมีการแสดงผลงาน นิทรรศการ งานพุทธศิลป์ ,เรือแข่งเมืองน่านของแต่ละสกุลช่าง workshop ลักษณะเด่นของเรือแข่งเมืองน่าน ครั้งที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 - 24 ก.ค. แสดงนิทรรศการงานผ้าจากชาติพันธุ์ที่ราบ และชาติพันธ์บนพื้นที่สูง อาทิ ไทยวน ไทลื้อ ม้ง เมี่ยน ลั๊วะ มาลบริ เป็นต้น work shop ผลิตภัณฑ์จากผ้าเมืองน่าน และครั้งที่ 4 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 30 - 31 ก.ค. นิทรรศการงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยนายธรรมนูญ กล่าวอีกว่า อพท.6 มั่นใจว่างาน Nan Art and Crafts 2022 ภายใต้แนวคิด “พลิ้ว เพลิน Learn น่านW จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมในจังหวัดน่าน ให้สามารถก้าวเข้าสู่งานเชิงพาณิชย์ จนเป็นที่ยอมรับในงานฝีมือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในงานฝีมือและรักในงานศิลป์ ร่วมชมงาน Nan Art and Crafts 2022 ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น. ในทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 9-10 ก.ค. , 16-17 กค., 23-24 ก.ค. และ 30-31 กค. 2565 ณ ลานต่อสุข ข้างสำนักงาน อพท. 6 และร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ