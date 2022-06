ททท. ชวนชิลแบบสบ๊ายสบาย...ในงาน “สบายใจสไตล์จันท์” ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) จังหวัดจันทบุรี 10-12 มิ.ย.65 เน้นเจาะกลุ่ม Music Lover, Food Lover กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และ บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด จัดงาน “สบายใจสไตล์จันท์” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายหลักของการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับเสน่ห์เมืองจันทบุรี ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle เจาะกลุ่ม Music Lover กลุ่ม Food Lover กลุ่มผู้ชื่นชอบการทำกิจกรรมการแจ้ง (Outdoor Actives) กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก และสร้างรายได้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นการจัดกิจกรรม “สบายใจสไตล์จันท์“ พร้อมตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวในยุคนี้ แบบ “สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก - East at Ease” ให้ครบรสชาติของการเดินทางแบบ สบ๊าย สบาย สายชิลล์ : เที่ยวทะเล สบายกาย สบ๊าย สบาย สายเขียว : เที่ยวธรรมชาติ สบายตา และสบ๊าย สบาย สายกิน : เที่ยวไปกินไป สบายพุง จึงนำมาสร้างสรรค์เป็น 5 โซนหลักภายในงาน คือ Café Mania เมืองสายหวาน รวบรวมคาเฟ่เก๋ไก๋สไตล์จันทบุรี และคาเฟ่ดังจากโลกโซเชียล Cozy Camping ดื่มด่ำกับบรรยากาศแคมปิ้งที่สบ๊ายสบาย พร้อมสัมผัสอาหารปิ้งย่าง อาหารฟิวชันจากทั่วประเทศ Chic on The Beach มุมเที่ยวทะเลสุดชิค พร้อมอาหารทะเลที่อร่อยจนต้องร้องขอชีวิต Creative Garden สวนสวยสร้างสรรค์ นำเสนอสวนผลไม้ของภาคตะวันออก อาหารประยุกต์จากผักผลไม้สมุนไพร และอาหารออแกนิก Chill Stage เวทีฟังดนตรีสบ๊ายสบายจากหลากหลายศิลปินสายชิล เช่น The Toys, Season Five, Polycat, เบล วริศรา, EASEกิจกรรม “สบายใจสไตล์จันท์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสำหรับผู้เข้าชมงานพร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย ฟรี!ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Comm Arts Production www.facebook.com/Commartsproduction #สบ๊ายสบายภาคตะวันออก #สบายใจสไตล์จันท์(ข่าวประชาสัมพันธ์)