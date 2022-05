เพชรบุรีร้อยดวงใจพสกนิกร ประดิษฐ์ผีเสื้อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี สมเด็จพระพันปีหลวง

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ ฯ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยประชาชนทั้งประเทศซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่าน จะทรงงานอย่างหนักมาก โดยเฉพาะเมื่อทรงงานเรื่องผ้า เพื่อมุ่งช่วยเหลือชาวบ้านได้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งไม่มีพระราชินีพระองค์ไหนในโลกทรงงานหนักเท่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสี จากผ้าหลากชนิด ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าท้องถิ่นเพชรบุรี แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำส่งมอบไปประดับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565)สำหรับ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ของจังหวัดเพชรบุรีและจากทั่วประเทศ จะได้นำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ระหว่างวันที่ 1 - 15 ส.ค. นี้ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และนอกจากนั้นจังหวัดเพชรบุรีจะได้น้อมนำมาตกแต่ง บริเวณศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่กำหนด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา