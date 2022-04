คนเพชรชวนหนีร้อนมาเล่นว่าวหาดชะอำ ในเทศกาลว่าวนานาชาติ 2022

เพชรบุรี

วันนี้ (19 เม.ย.) นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ น.ส.ชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.เพชรบุรี พร้อมด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ และทีมออแกไนซ์จัดงาน ร่วมกันประชุมเตรียมจัดงาน Coloring The Sky เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำโดย ททท. ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงาน Coloring The Sky เทศกาลว่าวนานาชาติ 2022 ณ ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวที่หาดชะอำ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ภายในงานนักท่องเที่ยวจะพบกับการแสดงว่าวนานาชาติของชาวไทย และชาวต่างชาติมาแสดงโชว์บนชายหาด การแข่งขันว่าว กีฬาทางน้ำมาที่จะสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน การออกบูท จำหน่ายอาหารทะเลปิ้งย่างให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทานนอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายว่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปเล่นที่บ้านได้ กิจกรรมพิเศษ Ring Side Kite Tour ที่จะพานักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับว่าวรูปแบบพิเศษ ในการแสดงโชว์ว่าวของนานาชาติ และของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน ศกนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงาน Coloring The Sky เทศกาลว่าวนานาชาติ 2022 หนีร้อนมาเล่นว่าว ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน ณ หาดชะอำ