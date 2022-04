ส่องน้ำโขง..หลังสิ้นยุค"หน่อคำ"โจรสลัดปล้นฆ่าลูกเรือจีน 13 ศพ วันนี้ยังซมพิษโควิด-ภาคีคู่ค้าปิดท่าเรือยาว

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางการ สปป.ลาว และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้ปิดท่าเรือพรมแดนริมแม่น้ำโขงตลอดแนวมาตั้งแต่ปลายปี 2562 มีเพียงท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 อ.เชียงแสน และท่าเรือบางแห่งของประเทศเมียนมา เช่น ท่าเรือบ้านโป่ง จ.ท่าขี้เหล็ก เท่านั้นที่ยังคงเปิดรองรับการขนส่งสินค้า แต่บรรยากาศก็ซบเซาเนื่องจากท่าเรือสำคัญใน สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย ถูกปิดบริการ ปัจจุบัน..น้ำโขงตอนบน จึงมีเพียงเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กและกลางแล่นไปมาประปรายอย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.) ของ สป.จีน ยังคงร่วมกับประเทศภาคีลุ่มน้ำโขงตอนบน ลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือตามปกติ โดยส่งตำรวจจีนตั้งฐานปฏิบัติการ ศปปข.อยู่ที่เมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา-เมืองมอม แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวทั้งนี้การร่วมลาดตระเวนทางเรือแม่น้ำโขงตอนบน หรือสามเหลี่ยมทองคำ มีขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 หลังเกิดเหตุกองกำลังโจรสลัดน้ำโขงนำโดย “นายหน่อคำ” ปล้นเรือจีน 2 ลำ-สังหารลูกเรือชาวจีน 13 ศพ กลางน้ำโขงเขตบ้านสามภู จ.ท่าขี้เหล็ก ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตรต่อมาทางการจีน ได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการร่วมกับทางการประเทศภาคี เข้าจับกุมนายหน่อคำพร้อมพวก ก่อนส่งตัวไปดำเนินคดี ซึ่งศาลฯพิพากษาประหารชีวิตที่มณฑลยูนนานแล้ว หลังเกิดเหตุเพียงประมาณ 6 เดือนแหล่งข่าวชายแดน กล่าวว่าแม้เรื่องหน่อคำจะยุติลง แต่ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงความน่ากลัวในอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ ขณะที่เรือที่เคยถูกปล้นชื่อเรือหยู ชิง ปา เห่า และเรือหัวปิง ได้ถูกเจ้าของใหม่นำไปเปลี่ยนชื่อ-ดัดแปลงเป็นเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและเรือขนสินค้าทั่วไปแล้ว แต่ก็มีกระแสข่าวว่าเรือลำหนึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือตรงเกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ตรงกันข้าม อ.เชียงแสน อีกลำเกยตื้นอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำโขงในฝั่ง สปป.ลาว ห่างจากเรือลำแรกเพียงเล็กน้อยด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และนักธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุการณ์เรือจีน 2 ลำถูกปล้นและฆ่าลูกเรือเมื่อปี 2554 มีเหตุการณ์ไม่สงบในแม่น้ำโขงหลายครั้ง โดยมีกองกำลังติดอาวุธเข้าปล้น-จี้เรือแล้วเอาทรัพย์สินแต่หลังจากมีการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวและมีการลาดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขงตลอด 10 ปี ทำให้สถานการณ์การเดินเรือเป็นไปอย่างปกติ ปัจจุบันถือได้ว่ามีความปลอดภัย เพียงแต่หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ทางการจีนได้ปิดท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนยาวนานร่วม 2-3 ปีแล้ว ประกอบกับทาง สปป.ลาว ก็ปิดท่าเรือตลอดแนวทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนที่เคยมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นกลับซบเซาลงมากน.ส.ผกายมาศ กล่าวว่าดังนั้นการที่ สป.จีน เริ่มมีการเปิดด่านทางบกต่างๆ ทั้งที่ชายแดนเวียดนาม-จีน สปป.ลาว-จีน และล่าสุดเมียนมา-จีน เพื่อการขนส่งสินค้าแล้ว ไทยเราในฐานะคู่ค้าจึงควรจะผลักดันให้ทางการจีนเปิดท่าเรือกวนเหล่ยเพื่อให้การค้าทางเรือแม่น้ำโขงกลับมาเหมือนเดิมด้วย เพื่อส่งเสริมให้สินค้าไทยส่งออก เนื่องจากขณะนี้มีนักธุรกิจชาวจีนติดต่อหาซื้อสินค้าประเภทอาหารอย่างต่อเนื่อง เพราะภายในประเทศจีนมีความต้องการอาหารอย่างหนักโดยตนเสนอให้รัฐบาลไทยใช้กรอบความร่วมมือทุกอย่างในการหารือ ทั้งเวทีความร่วมมือตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขง-ล้านช้าง 4 ชาติ ,คณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการด้าเนินการตามความตกลง 4 ฝ่ายว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้้าล้านช้าง-แม่น้้าโขง หรือ Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River (JCCCN),การลงนามเป็น Sister city ระหว่าง จ.เชียงราย และมณฑลยูนนาน,คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ Mekong River Commission (MRC) ฯลฯ“ที่ผ่านมาการหารือจะผ่านระบบหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เทานั้น แต่ยังไม่ได้หารือถึงระดับรัฐบาลกลางของจีนดังนั้นการใช้กรอบความร่วมมือทุกอย่างหรือแม่แต่ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ควรมีการดำเนินการเพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างไทย-จีน ทางเรือแม่น้ำโขงกลับมามีอีกครั้ง”ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย รายงานว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการส่งออกผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน 7,512,929,645.96 บาท นำเข้า 411,388,551.08 บาท และเดือน ม.ค.2565 มีการส่งออก 538,792,779.62 บาท นำเข้า 22,117,245.64 บาท เดือน ก.พ.2565 มีการส่งออก 354,883,199.63 บาท นำเข้ามูลค่า 13,933,701.23 บาท สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร ฯลฯ ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นเปลือกบง ชาผง เศษเหล็ก ฯลฯ.