เชียงใหม่พร้อมเต็มที่ประกาศทั้ง 25 อำเภอเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว อ้าแขนรับ นทท.ต่างชาติขับเคลื่อน ศก.ควบคู่คุมโควิด-19

วันนี้ (22 มี.ค. 65) นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 70 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และแม้สถานการณ์ของโรคจะเปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงลดลง แต่ประชาชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention For COVID-19 และอยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน หรือ Living With Covid-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้คำนึงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรคโดยเดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า และจอมทอง เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวแบบ Sand Box แต่ในขณะนี้ได้มีการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าเพิ่มอีก 20 อำเภอ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้คนเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อ มีจุดคัดกรอง บริการเจลแอลกอฮอล์ และผู้ให้บริการต้องมีความปลอดภัย คือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้คำแนะนำ ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และรักษาสถานะจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไว้ให้ได้ ทั้งนี้การประกาศให้ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ต้องรอการยืนยันเป็นเอกสารทางราชการแจ้งมาถึงเชียงใหม่ ก่อน จึงจะสามารถเปิดพื้นที่ได้ทั้งจังหวัดต่อไปด้านนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 20 อำเภอที่เหลือ ได้เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานรับนักท่องเที่ยว ทั้ง SHA, SHA Plus, SHA Extra Plus รวมถึงมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อสามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19